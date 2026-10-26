AI應用帶動PCB與載板客戶追加訂單，PCB暨半導體設備商群翊（6664）在手訂單爆滿，正積極擴產，新廠預定2027年1月動土，初估2028年底完工投產，第一期產能可增加40%至50%。群翊董事長陳安順預期，今年營運可望雙位數成長，2027年也會比2026年好。

陳安順指出，AI晶片需求引爆全球製造產能競逐賽，先進封裝與高階PCB製程升級速度「前所未見」。

他說，群翊與國際一階（Tier 1）高階專業封測廠（OSAT）及半導體大廠共同開發多款高端壓膜、塗布、烘烤自動化設備已陸續通過嚴格驗證，本季起逐步量產出貨，是公司在AI相關載板、伺服板、FOPLP及封裝設備研發投入迎來正向成長的成果，2026年與2027年是群翊營運升級關鍵時刻。

展望未來，群翊指出，觀察今年上、下半年差不多，慣例下半年是入帳高峰，仍有旺略優於上半年。整體而言，目前訂單能見度已達一年後，市場需求持續暢旺，包含載板投資擴大加上先進封裝需求。

群翊並積極留才，今年啟動調薪，已於8月生效，全體調薪平均幅度估約雙位數百分比，基層調幅大幅平均數，是歷來最大調幅。

群翊前三季合併營收22.07億元，年增19.37%；上半年每股純益7.29元，創新高，大幅優於去年同期的5.73元。群翊規劃，新廠由於缺工與蓋廠成本墊高等因素，目前初估總投資額超過14億元（包含先前購地等投資）。