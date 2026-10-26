州巧引進泛美超微勢力

機構件廠州巧（3543）將於12月1日召開股東臨時會，預計補選一席董事，由於日前「泛美超微」勢力大訊科技認購州巧私募，取得州巧近25%股權，成為單一最大股東，外界預期，此次補選，大訊可能進入州巧董事會。

州巧日前公告，自然人董事李逸淑辭任，一般預期，應是為大訊科技進入董事會預埋伏筆。

由於大訊科技董事長同時也是麗臺科技董事長梁見發，麗臺是市場公認「最純的美超微概念股」，美超微旗下大訊科技與肯微，合計持股麗臺比率約30%，為最大股東。而梁見發及肯微董事長梁見達，都是美超微董事長梁見後的手足。此次大訊參與州巧私募案，被視為泛美超微勢力進入州巧。

談到參與州巧私募，大訊科技日前表示，未來雙方將在AI機櫃及水冷散熱相關產品領域攜手合作，藉由州巧現有產能支援，加速搶攻全球資料中心的高密度運算需求。

因應市場需求，州巧越南廠投入開發伺服器機櫃，並興建二期廠房以支應訂單，因近年處於產品結構調整，加上新廠擴產支出，州巧上半年稅後淨損5,861萬元，每股淨損0.54元，較去年同期每股淨損0.42元擴大；前三季營收25億元，年增近2%。

州巧主要業務涵蓋光電、家居及醫療三大事業，依營收結構，以光電事業為主力，為強化營運效能，州巧去年調整組織架構，並定位為「金屬加工整合解決方案供應商」，涵蓋沖壓、板金、雷射焊接等多元製程。