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騰輝泰國新廠開幕
銅箔基板（CCL）廠騰輝-KY（6672）昨（26）日於泰國大城府Hi-Tech工業園區舉行新廠開幕典禮，啟用集團東南亞首座生產基地，預計年底量產，挹注營運。
此前，聯茂、台燿等台資CCL廠已先後在泰國開出產能，台光電也在馬來西亞擴廠。隨著騰輝泰國廠開幕，台資四大CCL廠東南亞布局全數到位。
騰輝表示，泰國新廠占地約3.5萬平方公尺，主要生產銅箔基板及黏合片，已開始小量出貨，後續上膠產能將於2027年陸續開出，屆時泰國廠總設計產能預計再提升15%。新廠將落實「China+1」策略，除服務既有車用電子客戶之外，亦為未來資料中心及高階電子材料需求預作布局。
騰輝執行長鍾健人表示，泰國新廠啟用是公司全球發展重要里程碑，代表對國際客戶長期承諾具體實踐。
他強調，面對全球供應鏈重組與新世代電子技術快速發展，騰輝將持續透過技術創新、特殊材料及彈性生產能力，為客戶創造更高價值，並積極掌握AI、高階運算與高附加價值電子材料的成長契機。配合全球供應鏈重組及AI高算力、資料中心等新興應用發展，騰輝同步推進泰國廠後續產能建置及大陸昆山擴產計畫。
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