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茂迪董事李智貴辭世

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能廠茂迪（6244）昨（26）日公告董事李智貴逝世，尚未選出接任缺額。展望未來，茂迪曾指出，公司下半年營收不差，全年業績力拚優於去年。

茂迪前三季營收25.33億元，年增12.3%。公司表示，從既有訂單與營運狀況推估，下半年整體表現仍可維持一定水準，並且不亞於上半年，期盼全年業績能更勝去年。

針對近期火熱的太空應用，茂迪透露，研發團隊正在持續進行研究，但因適用於太空的產品要考量許多因素，屬於長期研發項目，短時間內較難看到成果，現階段將以累積技術與經驗為主，尚未有明確商業化時程。

茂迪目前單晶矽電池產品轉換效率已可達25.8%，並持續投入鈣鈦礦相關技術，預料未來鈣鈦礦與單晶矽電池堆疊，效率很有機會衝上30%，但該產品仍處於研發階段，還沒辦法給予正確的量產時程表。

茂迪 董事 營收

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