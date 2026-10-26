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維田擺脫缺料干擾
工業電腦廠維田（6570）先前營運受制於部分關鍵零組件缺料，導致出貨時間遞延，公司指出，10月起陸續重啟出貨，對本季營運樂觀看待，並強調目前市況良好，邊緣AI相關領域需求穩定，預期今年營收、獲利都將重返成長軌跡。
法人指出，隨著AI由雲端向下延伸，邊緣AI成為驅動工業電腦成長核心引擎。製造、零售與醫療等場域對即時資料處理與低延遲運算的需求，帶動具備強大算力AI工業電腦與邊緣伺服器出貨放量，成為支撐業者營收、毛利重要動能；預期在邊緣AI業務帶動下，維田2027年營運可望進一步向上。
維田9月營收8,781萬元，月減15.4%，年增26.5%；前三季營收達8.49億元，年增27.4%，為同期新高。維田指出，9月營收因部分關鍵零組件料況影響，導致出貨時間遞延，此外，有部分專案因配合客戶調整驗證排程，拉貨時間亦略有延後。
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