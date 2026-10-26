昶瑞爭取日本、北美訂單

昶瑞機電（7642）加速推進無人機動力模組海外商業化布局，鎖定日本及北美兩大市場。公司表示，近期藉由鏈結日本大分縣產官學資源，正依當地業者客製化規格需求著手安排送樣測試；同時透過國內指標展會對接北美商會代表，雙軌並進爭取外銷訂單，擴大新興高毛利應用占比。

日本市場拓展方面，昶瑞日前由總經理楊偉成帶隊，拜會大分縣副知事嶋川智蔚及行政團隊，並與大分縣無人機協會會長村井雄司及多家當地無人機製造商對接。隨大分縣知事佐藤樹一郎近期率團回訪台灣，雙方合作升溫，公司正加速推進產品實質認證與業務落地。

產品線拓展方面，昶瑞近年除深耕既有中大型動力模組與小型馬達之外，亦將技術延伸至足球無人機、300型及450型訓練機等整機應用，並於「台中AI應用暨智慧製造展」對外發表。

海外市場布局上，昶瑞指出，展會期間已與北美洲台灣商會聯合總會總會長溫在興、達福地區台灣商會會長陳盈蓁等代表，就北美產業鏈需求及業務合作方向深入研商。