敦吉拚連六年賺半個股本

零組件製造暨通路商敦吉（2459）前三季每股純益超過4元，法人預期，該公司本季業績有機會持續攀升，全年有望挑戰連續六年都賺逾半個股本。

敦吉前三季合併營收40.44億元，年增12%；毛利率達29.94%，稅後純益4.32億元，年減9%，每股純益為4.1元；其中，第3季每股純益0.91元。

敦吉指出，集團營運動能持續增強，營收及毛利呈現逐季成長趨勢，展現核心事業穩健的成長動能，惟受子公司股利匯回所衍生的所得稅費用增加影響，使得第3季所得稅費用大幅增加，使得當季稅後純益呈現下滑。

另外，敦吉提到，前三季營收結構方面，前三大產品線包括音圈馬達，營收占比為27.67%及連接器8.89%，還有繼電器為7.02%。