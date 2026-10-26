聽新聞
0:00 / 0:00

敦吉拚連六年賺半個股本

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

零組件製造暨通路商敦吉（2459）前三季每股純益超過4元，法人預期，該公司本季業績有機會持續攀升，全年有望挑戰連續六年都賺逾半個股本。

敦吉前三季合併營收40.44億元，年增12%；毛利率達29.94%，稅後純益4.32億元，年減9%，每股純益為4.1元；其中，第3季每股純益0.91元。

敦吉指出，集團營運動能持續增強，營收及毛利呈現逐季成長趨勢，展現核心事業穩健的成長動能，惟受子公司股利匯回所衍生的所得稅費用增加影響，使得第3季所得稅費用大幅增加，使得當季稅後純益呈現下滑。

另外，敦吉提到，前三季營收結構方面，前三大產品線包括音圈馬達，營收占比為27.67%及連接器8.89%，還有繼電器為7.02%。

個股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

四家半導體法說 市場焦點

Netflix財報財測 烏雲籠罩…加劇投資人對未來成長疑慮

高盛：緯穎第4季營收將年增60%受惠於四大動能 目標價調高6%到4,000元

瑞昱29日召開法說會 營運展望受關注

相關新聞

胡連併義商衝高階車用 受惠相關產品毛利率高 有望挹注獲利成長

連接器廠胡連（6279）宣布，旗下義大利子公司將以688萬歐元（約新台幣2.51億元）收購義大利線束廠LA PUNTA S.R.L.八成股權，藉此跨足高階重機、頂級超跑市場，預計明年元月底前完成交易。

宇峻雙多加持 業績看俏

遊戲研發商宇峻（3546）近期遊戲新品齊發，加上第4季有資訊月福袋活動挹注，營運動能有望轉強，全年業績表現有機會超越去年，後市展望樂觀。

敦吉拚連六年賺半個股本

零組件製造暨通路商敦吉（2459）前三季每股純益超過4元，法人預期，該公司本季業績有機會持續攀升，全年有望挑戰連續六年都賺逾半個股本。

高僑攻半導體智慧物流 自動倉儲設備11月進駐高鐵南部維修廠

高僑自動化（6234）搶攻半導體智慧物流商機，旗下自動倉儲設備預計11月進駐高鐵南部維修廠，成為新業務拓展的重要進展。高僑並憑藉晶圓自動搬送、無塵室傳輸及高密度倉儲技術，切入晶圓代工與矽晶圓大廠供應鏈，為營運增添新動能。

美吾華集團三路拓版圖

美吾華（1731）今年迎接創立50周年，集團旗下美吾華、懷特新藥及安克生醫三公司同步推進新一階段成長布局。美吾華加速產品創新，搶攻中高價洗護市場；懷特新藥力拚未來二至三年轉虧為盈；安克生醫加速智慧醫材國際商業化，為集團開拓未來成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。