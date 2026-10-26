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胡連併義商衝高階車用 受惠相關產品毛利率高 有望挹注獲利成長

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北報導
胡連董事長張子雄。聯合報系資料照
胡連董事長張子雄。聯合報系資料照

連接器廠胡連（6279）宣布，旗下義大利子公司將以688萬歐元（約新台幣2.51億元）收購義大利線束廠LA PUNTA S.R.L.八成股權，藉此跨足高階重機、頂級超跑市場，預計明年元月底前完成交易。

法人指出，胡連透過此次跨國併購，有助強化高階車用市場布局，進一步淡化消費性電子季節性波動對業績的影響，伴隨車用產品毛利率較高，有利獲利表現。

胡連指出，此次透過旗下義大利子公司Hu Lane Associate Europe S.r.l.簽署股權買賣合約，將收購義大利電子線束與電纜系統專業製造商LA PUNTA S.R.L. 八成股權。

胡連表示，此次收購LA PUNTA S.R.L.，主要為進行歐洲產業垂直橫向整合，滿足胡連集團未來營運成長所需，同時將帶來分散單一區域市場風險、提升國際市場營收比重、強化前端研發與客訴回應速度，並且跨足高端重機與頂級超跑供應鏈等各項效益。

胡連規劃，上述收購案暫定交割基準日為2027年1月15日，最快有望在2027年1月底前完成收購。

胡連強調，收購案完成後，預計持續經營LA PUNTA S.R.L.公司既有業務，並與現任經營團隊合作，整合集團資源，拓展國際市場及客戶基礎。

基本面方面，胡連9月合併營收達9.86億元，月增1.2％，為單月歷史第三高，年增13.6％；第3季合併營收29.37億元、季增6.9％；前三季合併營收78.07億元，為同期新高，年增14.4％。

胡連 義大利 重機

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