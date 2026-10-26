航空雙雄滿手單 營運吞補丸

高僑自動化（6234）搶攻半導體智慧物流商機，旗下自動倉儲設備預計11月進駐高鐵南部維修廠，成為新業務拓展的重要進展。高僑並憑藉晶圓自動搬送、無塵室傳輸及高密度倉儲技術，切入晶圓代工與矽晶圓大廠供應鏈，為營運增添新動能。

2026-10-26 00:38