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航空雙雄滿手單 營運吞補丸
航空雙雄營運持續走強。華航（2610）、長榮航（2618）兩家公司目前合計擁有27架全貨機，持續擴大高科技產品運輸業務，貨運成為支撐全年營運的重要支柱。
華航9月合併營收209.33億元，年增31.86%，創歷年同期新高，其中客運收入114.61億元，年增30.73%；貨運收入76.20億元，年增41.82%，貨運成長幅度明顯高於客運。
累計華航第3季合併營收651.17億元，年增28.01%；前三季合併營收1,859.20億元，年增20%，均創歷史新高，顯示營運規模持續擴大。
長榮航9月合併營收207.49億元，年增32.86%，同樣創歷年同期新高。其中客運收入119.38億元，年增28.08%；貨運收入61.67億元，年增42.55%，貨運成長表現更為突出。
長榮航今年前九月客運營收1,213.06億元，合併營收1,943.8億元，雙雙改寫歷年同期紀錄，反映國際航空市場需求持續挹注營運。
貨運運能方面，華航目前擁有18架全貨機，長榮航則有9架，合計27架全貨機，成為兩家公司布局國際航空物流市場的重要資產。
航空雙雄第4季貨運接單表現維持強勁，其中長榮航貨運訂單相當滿。隨著客貨運收入同步成長，兩家公司今年營收規模持續擴大，貨運業務對營運貢獻更突出。
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