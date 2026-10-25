高盛：緯穎第4季營收將年增60%受惠於四大動能 目標價調高6%到4,000元

高盛證券釋出報告指出，緯穎（6669）9月營收持續創新高，強勁成長動能可望延續到年底，預估第4季營收將年增60%以上，季增8%，因此將緯穎目標價從3,777元調高到4,000元，維持「買進」評等。

緯穎9月營收比高盛預估多出19%，高盛認為，到年底前緯穎的每個月營收年增率都將維持兩位數，主要受惠於四大成長動能。首先，主要客戶的新款特殊應用IC（ASIC） AI伺服器需求持續放量，包括氣冷與液冷方案。

其次，受代理式AI 推動，傳統伺服器終端需求維持穩健；三，搭載繪圖處理器（GPU）的新一代AI伺服器機櫃將於第4季量產，包括輝達與超微平台；四，ASIC AI伺服器領域可望有新客戶。

高盛上調AI伺服器所隱含的AI晶片預估需求，2027年及2028年分別提高 9% 及 19%，並預期ASIC滲透率將於 2028 年提高至 58%。高盛預測，美國主要雲端服務供應商（CSP）合計資本支出預算將於2026-2028年分別年增84%、52%及 13%。

高盛將CSP從2026-2028年的預估資本支出分別上調 4%、17%及22%，到2028年資本支出規模預估達到 1.39兆美元，進一步支持高盛對緯穎的正面看法。

高盛將緯穎2027年及2028年預估營收分別上調6%及9%；2026-2028年稅後淨利分別調高3%、12%及13%，以反映營收增加、毛利率改善及營業費用率下滑。高盛預估緯穎2027-2028年每股稅後純益（EPS）年增率將達 37%，給予20.3倍的本益比，進而上調目標價。