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美吾華集團三路拓版圖

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

美吾華（1731）今年迎接創立50周年，集團旗下美吾華、懷特新藥及安克生醫三公司同步推進新一階段成長布局。美吾華加速產品創新，搶攻中高價洗護市場；懷特新藥力拚未來二至三年轉虧為盈；安克生醫加速智慧醫材國際商業化，為集團開拓未來成長動能。

美吾華．懷特．安克生技集團日前舉行聯合法說會，說明三家公司營運成果及未來發展策略。集團未來將持續從消費品牌升級、新藥臨床應用及智慧醫材國際市場拓展三大方向，尋求新的成長機會。

美吾華總經理賴育儒表示，創立50周年是企業發展的重要里程碑，公司將在既有品牌與通路優勢基礎上，加速產品升級，並透過AI與數位科技提升營運效率，強化市場競爭力。

美吾華目前穩居台灣品牌洗髮精銷售第一及染髮劑市占第一，全台銷售據點突破6,000家。未來將掌握「頭皮護膚化」趨勢，運用外泌體、PDRN等醫美成分開發洗髮及養髮產品，並拓展髮油、乾洗髮等新品類，搶攻中高價功能性市場。

在製造端，美吾華已導入自動化智慧倉儲及MES製造執行管理系統，未來將擴大AI與數位科技應用，提升生產、庫存管理及營運決策效率。

懷特新藥以改善獲利結構為首要目標，透過「懷特血寶」、「懷特痛寶」及保健食品三大業務，提升產品商業化效益，力拚未來二至三年轉虧為盈。

其中，懷特血寶已獲全台115家醫療院所採用，累積超過2萬名患者使用經驗。近期與馬偕醫院合作的食道癌研究顯示，患者於化放療期間合併使用血寶，疾病惡化或死亡風險降低73%，未來將持續深化癌症合併治療的臨床應用。

懷特痛寶則積極拓展國內外市場，今年已完成全台半數以上醫學中心進藥程序，並與德國Aristo Pharma簽署合作意向書，推進歐洲市場布局。

安克生醫將國際商業化列為發展重點。旗下「安克呼止偵」已於美國史丹佛睡眠醫學中心，透過既有醫療處置代碼成功獲得聯邦醫療保險支付檢測費用，為拓展美國市場建立重要實例。此外，「安克甲狀偵」已獲全台超過30家醫療院所採用，正推進健保暫時性支付計畫，並與國際AI醫療影像平台洽談合作，拓展全球銷售通路。

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