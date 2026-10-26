高僑攻半導體智慧物流 自動倉儲設備11月進駐高鐵南部維修廠

高僑自動化（6234）搶攻半導體智慧物流商機，旗下自動倉儲設備預計11月進駐高鐵南部維修廠，成為新業務拓展的重要進展。高僑並憑藉晶圓自動搬送、無塵室傳輸及高密度倉儲技術，切入晶圓代工與矽晶圓大廠供應鏈，為營運增添新動能。

高僑近年積極將核心技術從傳統PCB微型鑽頭及自動化設備，延伸至半導體晶圓搬送、無塵室自動化及智慧倉儲系統，搶攻高科技產業對精密物流設備的需求。

其中，半導體廠對晶圓搬送設備要求遠高於一般工廠，不僅重視運送效率，更須兼顧無塵環境、微震動控制及設備運作穩定性。高僑針對相關需求開發12吋晶圓自動搬送系統，並已累積晶圓代工與矽晶圓大廠供應鏈技術實績。

在核心技術方面，高僑針對半導體無塵室高等級發塵控制要求，採用氣浮技術取代傳統滾輪傳動，降低設備運轉時的摩擦、微震動及污染風險，同時持續優化上位控制系統與傳輸機構，提升晶圓搬送效率及精準度。

除了晶圓搬送設備，高僑也積極發展高密度智慧倉儲系統，已開發高度達43公尺的超高型智慧飛梭車，採用輕量化及無主柱設計，提高倉儲空間利用率，鎖定半導體、高科技製造及大型物流中心需求。

另一項自主研發的四向穿梭車，具備四向行駛、自動理貨及智慧升降垂直換層功能，可依不同倉儲配置彈性調整物流動線。相較傳統存取車，最高可節電80%，兼顧自動化效率、節能及空間利用，成為高僑智慧物流業務的重要產品。

高僑智慧倉儲業務已從半導體、高科技製造領域，進一步拓展至大型運輸設施。隨高鐵南部維修廠自動倉儲設備預計11月裝設，將成為高僑跨足不同產業智慧物流應用的具體案例。

法人指出，隨全球晶圓廠擴建及先進製程發展，半導體業者對無塵室自動化搬送、晶圓儲存及高效率物流系統的需求增加，高單價智慧物流專案可望成為高僑中長期營運成長動能。

另一方面，高僑AI伺服器用高階PCB微型鑽頭訂單持續增加，能見度已達2027年下半年，台灣大甲及大陸泰州兩廠預計年底完成擴產，合計月產能由1,400萬支提高至2,400萬支，增幅逾七成。

高僑9月合併營收1.05億元，年增133.5%；前三季營收5.18億元，年增46.5%。