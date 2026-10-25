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敦吉挑戰連六年 賺進超過半個股本

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

零組件製造與通路商敦吉（2459）先前已揭露前三季每股純益超過4元，法人預期，該公司本季業績有機會持續攀升，並且不排除挑戰連續六年都賺進超過半個股本。

敦吉前三季合併營收40.44億元，年增12%，毛利率達29.94%，稅後淨利4.32億元，年減9%，每股純益為4.1元，其中第3季每股純益0.91元。

敦吉指出，集團營運動能持續增強，營收及毛利呈現逐季成長趨勢，展現核心事業穩健的成長動能，惟受子公司股利匯回所衍生的所得稅費用增加影響，使得第3季的所得稅費用大幅增加，也使得當季稅後獲利承壓。

另外，敦吉提到，其前三季營收結構方面，前三大產品線包括音圈馬達，營收占比為27.67%，以及連接器8.89%，還有繼電器為7.02%。

敦吉前三季的三大事業群持續推進業務發展，其中製造事業群持續扮演營收及獲利成長主力，通路事業群受惠主要產品出貨動能增強，營收及獲利同步成長；驗證事業群則受惠電磁相容測試需求提升，帶動營收表現。

營收 個股 每股純益

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