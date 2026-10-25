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資訊月福袋挹注 宇峻看旺第4季營運

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

遊戲研發商宇峻（3546）因近期遊戲新品齊發，加上第4季有資訊月福袋活動挹注，營運動能有望轉強，全年業績表現有機會超越去年，後市展望樂觀。

宇峻9月營收2.14億元，月增0.6%、年增109.1%，連續二個月營收正成長，且站上2億元以上大關，第3季營收達5.8億元，季增40.7%、年增71.6%，創單季新高，業績表現不俗。

宇峻成長主因來自受惠於《三國群英傳-策定九州》8月剛上市，及《幻世錄重製版》9月在stem平台開始販售，9月營收繼續成長維持在高檔所致。

展望本季營運，宇峻往年第4季會有配合資訊月的福袋活動刺激買氣，過去三年，第4季的營收相較於第3季約有二成至三成的成長，因此第4季營收有望續創佳績。

宇峻目前遊戲新品中，已有《三國群英傳：策定九州》、《神州M》國際版《幻世錄》重製版，10月則發行《三國群英傳：格鬥版》；此外，《FFXIV》也將持續推進每季的季度改版時程，藉此添增營運動能向上。

其中，《FFXIV》是目前宇峻的主要營收來源之一，該遊戲為日系遊戲大廠史克威爾（SQUARE ENIX）的大作，過往該遊戲在台灣市場舊名為《太空戰士》，為家喻戶曉的角色扮演遊戲。

《FFXIV》目前在全球擁有3,000萬玩家，市場也對該遊戲在繁中版市場也有高度期待，預料可為宇峻帶來強勁的成長動能，預估將成為今年營收主力產品之一。

法人預估，隨著宇峻新舊產品齊發挹注下，預料今年營收有望逐漸向上，且《FFXIV》的費用多數已在去年認列，估計整體獲利表現將開始轉強，整體業績有望大幅優於去年。

宇峻 資訊月 福袋

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