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凱基證券輔導湧盛電機掛牌上櫃 深化全球市場布局 擴大新能源產品商機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券主辦輔導的車用空調壓縮機製造商湧盛電機，10月22日正式掛牌上櫃。（右起）凱基證券資本市場部主管陳權澤、董事長許道義、湧盛電機董事長林麗玉、總經理萬芸榮。（凱基證券/提供）
凱基證券主辦輔導的車用空調壓縮機製造商湧盛電機，10月22日正式掛牌上櫃。（右起）凱基證券資本市場部主管陳權澤、董事長許道義、湧盛電機董事長林麗玉、總經理萬芸榮。（凱基證券/提供）

凱基證券主辦輔導的車用空調壓縮機製造商湧盛電機（2249），10月22日正式掛牌上櫃。凱基證券表示，湧盛順利完成上櫃掛牌，不僅為公司發展寫下重要里程碑，也正式邁入資本市場新階段。湧盛長期深耕全球汽車售後維修（AM）市場，憑藉產品開發、製造技術及國際通路布局，建立穩定的營運基礎。展望未來，隨著海外市場深化、自製產品比重提升及新世代壓縮機陸續開發，可望持續強化市場競爭力

凱基證券指出，湧盛以既有AM市場為核心，持續累積產品開發及國際市場經營能力，並透過提升自製比重、擴充新產品及深化海外布局，逐步建立更完整的營運架構。隨著集團總部、研發及生產設施持續建置，將有助於支援公司下一階段發展。

湧盛長期深耕汽車空調壓縮機市場，產品涵蓋斜盤式、旋葉式等多種壓縮機，並提供自製及外購產品，滿足不同車型與客戶需求。近年公司持續擴充自製產品線，自製產品營收占比已超過五成，透過產品開發與製造能力的提升，逐步優化產品組合及獲利結構。2025年公司毛利率提升至22.56%，每股盈餘達11.35元，展現既有AM業務的經營成果。

在海外市場方面，湧盛持續深化日本及北美市場布局。日本市場除透過當地通路子公司拓展銷售網絡，亦積極切入汽車專業網路銷售平台；北美市場則持續與既有客戶合作開發新機種，擴充產品供應範圍。同時，公司規劃海外生產基地，藉由貼近客戶需求、提升供應彈性，逐步擴大國際市場布局，並為未來OEM及OES業務發展奠定基礎。

面對全球汽車產業電動化趨勢，湧盛除鞏固既有燃油車AM市場外，亦持續投入高效率、低噪音渦捲式壓縮機，以及油電與純電車電動壓縮機開發，逐步完善新能源車產品布局。隨著全球新能源車保有量增加，相關零組件亦將陸續進入維修替換週期，為公司既有AM通路帶來新的產品拓展機會。此外，湧盛亦開始評估將壓縮機核心技術延伸至電池及機櫃熱管理等應用領域，作為中長期業務發展方向。

凱基證券表示，此次成功協助湧盛順利掛牌上櫃，是雙方攜手推動企業成長與進資本市場接軌的重要成果。凱基證券將持續發揮承銷輔導及資本市場專業優勢，協助更多具產業競爭力及國際發展潛力的台灣企業善用資本市場資源，支持企業長期穩健發展。

資本市場 凱基 競爭力

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