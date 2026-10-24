瑞昱29日召開法說會 營運展望受關注

IC設計大廠瑞昱（2379）即將於10月29日開法說會，外界關注其本季與明年的營運展望。

瑞昱累計前三季合併營收為1,117.07億元，年增15.85%，為歷年同期新高表現，上半年每股純益15.86元。

關於IC價格，瑞昱已從第3季起以新的報價供貨，主要是因應記憶體價格上揚、晶圓代工產能限制及相關成本增加等因素所造成的成本環境，以及今年下半年起成熟製程代工價格調漲。該公司提到，接下來也將採取措施因應成本上升，包括優化供應鏈、改進產品設計與成本結構等，並適時反映成本，相信這些舉措將有助於毛利率回升。

除了既有網通應用，瑞昱先前表示，光通訊是AI應用非常重要的核心，該公司也積極投入相關IP與產品建置。