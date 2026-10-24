快訊

先爆公帑歡送慶生 陳智菡再揭「僑委會安排徐佳青參與僑務會議」高層異議才取消

「被醫師耽誤的歌手」成絕響…朱志生今告別式 心導管室「初衷」藏10年

惜別晚會變徐佳青歡送兼慶生 僑委會揭連署書喊告：皆僑委自發行為

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞昱29日召開法說會 營運展望受關注

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計大廠瑞昱（2379）即將於10月29日開法說會，外界關注其本季與明年的營運展望。

瑞昱累計前三季合併營收為1,117.07億元，年增15.85%，為歷年同期新高表現，上半年每股純益15.86元。

關於IC價格，瑞昱已從第3季起以新的報價供貨，主要是因應記憶體價格上揚、晶圓代工產能限制及相關成本增加等因素所造成的成本環境，以及今年下半年起成熟製程代工價格調漲。該公司提到，接下來也將採取措施因應成本上升，包括優化供應鏈、改進產品設計與成本結構等，並適時反映成本，相信這些舉措將有助於毛利率回升。

除了既有網通應用，瑞昱先前表示，光通訊是AI應用非常重要的核心，該公司也積極投入相關IP與產品建置。

瑞昱 法說會 IC設計

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

穩懋法說10月23日召開 光通訊議題熱

集邦：10月下旬面板報價持平

9月工業生產指數連31紅 第4季還有兩大動能支撐

黃仁勳稱記憶體需求不減 台廠打強心針

相關新聞

旭隼前三季獲利爆發 受惠電力商外包趨勢、產品組合改善

不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）今年第3季營收56.66億元，站上五季來最佳，季增2%、年增9%，法人預期，獲利表現，今年前三季獲利有望賺逾兩個股本入袋。

神基強固型筆電 搶商機

神基（3005）衝刺AI強固電腦商機，子公司神基科技（Getac）昨（23）宣布推出新一代B360X與B360X Pro全強固型筆記型電腦，鎖定公共安全與緊急救援、軍事國防及公用事業與工業製造應用，預計11月上市，有望為神基本季營運增添新動能。

互動前三季EPS 5.94元 賺贏去年全年

互動國際數位（6486）受惠大型專案認列，昨（23）日董事會通過第3季營收、獲利均創歷史新高。

長廣上月EPS 0.86元

ABF載板設備商長廣（7795）因股價波動加大達公布自結財務數字標準，昨（23）日公布自結獲利，9月單月自結稅後純益6,800萬元，年增67倍，每股純益（EPS）0.86元。法人指出，因第3季步入高階設備出貨高峰期，帶動長廣獲利表現，9月單月EPS超越第2季整季。

岱宇攻北美 再傳捷報

岱宇國際（1598）受惠商用健身器材新客戶業務推進順利，加上家用健身器材新舊產品交替完畢、新品陸續鋪貨放量，法人估，第4季營運將延續下半年回升氣勢，穩步推進全年營收成長與獲利。

南俊Q4獲利可望回溫

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）上季受缺料影響，出貨不如預期。法人預估南俊第3季每股純益（EPS）超過3元，本季重返成長軌道，估每股純益3.87元，明年有望持續成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。