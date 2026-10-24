櫃買海外引資今年首發 攜手台新證券赴新加坡引資

為提升優質上櫃公司的國際能見度，增加海外機構投資人對台灣資本市場之瞭解，櫃買中心將於10月29日攜手台新證券與集保公司，偕同7家優質上櫃公司前往新加坡舉辦「Taiwan Corporate Day」海外法人說明會，持續深化與國際機構投資人交流，吸引國際資金關注櫃買市場。

櫃買中心總經理陳麗卿表示，新加坡為亞洲重要國際金融中心，匯聚主權基金、資產管理公司及各類專業投資機構，為海外引資的重要據點。這次首度與台新證券及集保公司合作舉辦實體海外法說會，邀請在半導體及科技產業供應鏈等領域具代表性的弘塑（3131）、雙鴻（3324）、臺慶科（3357）、力旺（3529）、家登（3680）、信驊（5274）及台半（5425）等七家優質上櫃公司一同參與，涵蓋半導體設備、散熱模組、電子零組件、IC設計及功率半導體等產業領域，提供海外機構投資人深入了解與會公司營運動態、產業發展趨勢及未來成長策略的機會。

櫃買中心致力提升國際投資人對我國資本市場之關注，並促進優質上櫃公司與海外機構投資人之交流。近年來，隨著人工智慧及高效能運算等新興科技應用快速發展，台灣半導體及相關科技供應鏈在全球市場的重要性日益提升，也帶動國際資金對具產業競爭力的櫃公司持續關注。未來將持續辦理海外引資活動，提供國際機構投資人認識國內優質上櫃公司的機會，吸引國際資金持續參與櫃買市場，為台灣資本市場挹注更充沛的投資動能。