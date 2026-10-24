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揚明光前三季EPS 0.11元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
揚明光董事長林惠姿。聯合報系資料照
揚明光董事長林惠姿。聯合報系資料照

光學廠揚明光（3504）昨（23）日召開董事會，通過上季財報，第3季稅後純益122萬元，季減76%，較去年同期轉盈，每股純益0.01元，連三季獲利。累計今年前三季稅後純益1,234萬元，每股純益0.11元，較去年同期轉盈。

展望本季營運，揚明光表示，光學元件產品受物流投影鏡頭客戶端啟動新版本變更計劃影響，相關需求可能遞延或暫緩，預估出貨動能將有所修正；3D列印產品隨新機種逐步導入客戶端測試，出貨預期略增；其餘產品線因已近年底，客戶備貨轉趨保守，預計出貨情形較第三季持平或略減。整體而言，預估本季出貨較第3季減少。

揚明光上季毛利率16.8%，季增0.4個百分點，營業損失872萬元，稅後淨利122萬元。前三季度毛利率17.1%，營業損失3,108萬元，稅後純益1,234萬元，每股純益0.11元。

揚明光表示，第3季智能家居新機種持續放量，惟低階舊型鏡頭亦進入終止階段，出貨持平前一季；光學元件類產品因客戶AR眼鏡進入量產，出貨較前一季增加；3D列印產品因進入新舊機種銜接期，受到客戶端進行舊機種庫存調節及新機驗證雙重影響，第3季出貨相對放緩；車用產品隨LiDAR鏡頭新機種順利量產，逐步替代舊機種，出貨略增。

外界關注揚明光在CPO新事業光纖陣列單元（FAU）業務進展，揚明光日前表示，MT插芯（MT Ferrule）已試產中，預計明年初量產貢獻營收。揚明光表示，目前FAU聚焦三大面向，其中，MT插芯目前有兩個案子試產中，至於模造玻璃透鏡陣列及光收發器模組正概念驗證中。

揚明光22日股價收68.6元，下滑5.3元。

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