南俊Q4獲利可望回溫

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）上季受缺料影響，出貨不如預期。法人預估南俊第3季每股純益（EPS）超過3元，本季重返成長軌道，估每股純益3.87元，明年有望持續成長。

南俊9月營收為2.7億元，月減3.3%、年增30.4%；第3季營收8.3億元，季減1.7%、年增33.6%；累計今年前三季營收25.45億元，年增47.6%。

南俊之前指出，伺服器供應鏈缺料，9月營收不如預期，隨著輝達（NVIDIA）Vera Rubin平台，以及ASIC等滑軌新產品逐月出貨，第4季營運將重返成長軌道。

法人表示，南俊VR平台產品新增三家客戶，但驗證、小量出貨至規模量產的時間較預期長，對營收明顯貢獻將落在2027年。亞馬遜AWS的ASIC滑軌已經通過主要ODM認證，正由CSP客戶驗證，預期最快11月開始貢獻業績。法人預估，儲存專案將自2027年貢獻業績，AI專案的A客戶ASIC新品驗證時間較預期延後。

在產能方面，南俊先前表示，在越南租賃工廠有兩條Eagle Stream平台產線維持滿載，Birch Stream平台產線持續進行自動化改善，預計本季將再導入4U儲存機櫃與隱藏式滑軌專用線；自建的越南新廠正申請建照，預計明年底完工，屆時整體產線規模將可擴充至20條。

南俊指出，大客戶持續落實非台灣、非中國大陸產能政策，越南廠第2季占合併營收比重已達20%，第3季有望突破30%，憑藉當地材料成本比台灣便宜兩到三成，加上匯率優勢，有效支撐毛利率表現。