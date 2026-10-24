旭隼前三季獲利爆發 受惠電力商外包趨勢、產品組合改善

不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）今年第3季營收56.66億元，站上五季來最佳，季增2%、年增9%，法人預期，獲利表現，今年前三季獲利有望賺逾兩個股本入袋。

外資法人預期，旭隼受惠國際一線電力供應商外包趨勢擴大，有助於其市占率拉升，同時進軍高壓直流（HVDC）輸電機架領域將為資料中心（AIDC）業務注入新動能，且旭隼的客製化及靈活的生產製造有望抓住更多機會，隨著線上UPS產品組合改善，預期2027年獲利將反彈28%。不過，旭隼不回應法人預估的財務數字。旭隼今年前九月營收154.24億元，年減約3%。

旭隼董事長謝卓明日前透露，800VDC電源新品目前正送樣測試中，預期最快明年下半年有望出貨，挹注營運動能。謝卓明表示，超大規模雲端服務商（CSP）及輝達（Nvidia）持續更新HVDC架構設計，對ODM廠旭準來說，正面看待，因為ODM廠在研發面向需展現高度效率，我們也專注在客製化及差異化。

他表示，HVDC架構至今已更改數次版本，從初期36kW、30kW，到近期輝達最近改為18.5kW，將Power Rack中的超級電容（CBU）取消，將CBU內建至PSU中，經實測結果，對於平滑AI動態負載的反饋時間更快，預期最快明年下半年HVDC新品有望出貨。

旭隼為全球中小型UPS最大ODM廠，其中，全球前五大UPS占旭隼營收比重逾三成，法人表示，旭隼主要供貨施耐德電氣、Riello、Vertiv和伊頓等一線大廠，受惠國際大廠重視整合式AIDC基礎設施，外包趨勢確立，為旭隼明年營運成長添助力。旭隼今年前三季稅後純益11.03億元，年減53%，每股純益12.58元。