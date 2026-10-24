momo Ads攜Meta備戰雙11

電商大檔期雙11將屆，電商業者啟動暖身慶。富邦媒（8454）旗下智慧廣告平台momo Ads攜手Meta，助攻成長型商家擴張流量，助攻旺季動能。

momo購物網今年營運回溫，9月營收85.92億元，月減6%，年增8.2%，今年前三季累計營收799.82億元，年增3.8%，單月與累計營收均為歷年同期新高。本季進入電商旺季，富邦媒全年營收也蓄勢挑戰千億元。

momo Ads指出，正處於規模擴張期的成長型商家面對站內流量競逐日益激烈、導流成本居高不下。如何在旺季來臨前擺脫流量瓶頸，把成長的版圖從站內延伸到站外，成為品牌當前最重要的策略關鍵。momo聯播網運用第一方數據及消費洞察，協助品牌與商家提升廣告投放精準度，上線至今已超過8,000家品牌導入，帶動廣告收入維持雙位數成長，顯示「站內＋站外」一體化投放的市場需求強勁。