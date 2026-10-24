聽新聞
0:00 / 0:00

神基強固型筆電 搶商機

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

神基（3005）衝刺AI強固電腦商機，子公司神基科技（Getac）昨（23）宣布推出新一代B360X與B360X Pro全強固型筆記型電腦，鎖定公共安全與緊急救援、軍事國防及公用事業與工業製造應用，預計11月上市，有望為神基本季營運增添新動能。

神基指出，兩款新機延續Getac廣受市場肯定的B360系列優勢，在輕巧便攜的機身設計中，整合升級的AI運算效能、更大螢幕與強化的安全防護。主攻公共安全、公用事業、工業製造及軍事國防等領域第一線專業人員的需求。法人表示，神基強固電腦全年營收維持成長20%至30%的目標，雖DRAM及關鍵零組件上漲，但第2季底產品平均售價較去年底已調升20%至30%，第4季仍有進一步調漲空間。法人預估，神基第4季在強固電腦軍用、公用事業及大眾運輸等需求持續成長，加上產品漲價效益逐步反映，以及AI機櫃新產能到位、車用高附加價值機構件開始出貨，可望支撐後續營運動能。

筆記型電腦 神基 筆電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

神基推出新一代強固 NB 鎖定公共安全、國防應用

聯電攜愛普攻AI伺服器供電 進擊先進封裝電源整合市場

9月工業生產指數連31紅 第4季還有兩大動能支撐

聯發科擁利多 花旗挺

相關新聞

神基強固型筆電 搶商機

神基（3005）衝刺AI強固電腦商機，子公司神基科技（Getac）昨（23）宣布推出新一代B360X與B360X Pro全強固型筆記型電腦，鎖定公共安全與緊急救援、軍事國防及公用事業與工業製造應用，預計11月上市，有望為神基本季營運增添新動能。

互動前三季EPS 5.94元 賺贏去年全年

互動國際數位（6486）受惠大型專案認列，昨（23）日董事會通過第3季營收、獲利均創歷史新高。

長廣上月EPS 0.86元

ABF載板設備商長廣（7795）因股價波動加大達公布自結財務數字標準，昨（23）日公布自結獲利，9月單月自結稅後純益6,800萬元，年增67倍，每股純益（EPS）0.86元。法人指出，因第3季步入高階設備出貨高峰期，帶動長廣獲利表現，9月單月EPS超越第2季整季。

岱宇攻北美 再傳捷報

岱宇國際（1598）受惠商用健身器材新客戶業務推進順利，加上家用健身器材新舊產品交替完畢、新品陸續鋪貨放量，法人估，第4季營運將延續下半年回升氣勢，穩步推進全年營收成長與獲利。

旭隼前三季獲利爆發 受惠電力商外包趨勢、產品組合改善

不斷電系統（UPS）大廠旭隼（6409）今年第3季營收56.66億元，站上五季來最佳，季增2%、年增9%，法人預期，獲利表現，今年前三季獲利有望賺逾兩個股本入袋。

南俊Q4獲利可望回溫

伺服器滑軌廠南俊國際（6584）上季受缺料影響，出貨不如預期。法人預估南俊第3季每股純益（EPS）超過3元，本季重返成長軌道，估每股純益3.87元，明年有望持續成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。