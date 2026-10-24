神基強固型筆電 搶商機

神基（3005）衝刺AI強固電腦商機，子公司神基科技（Getac）昨（23）宣布推出新一代B360X與B360X Pro全強固型筆記型電腦，鎖定公共安全與緊急救援、軍事國防及公用事業與工業製造應用，預計11月上市，有望為神基本季營運增添新動能。

神基指出，兩款新機延續Getac廣受市場肯定的B360系列優勢，在輕巧便攜的機身設計中，整合升級的AI運算效能、更大螢幕與強化的安全防護。主攻公共安全、公用事業、工業製造及軍事國防等領域第一線專業人員的需求。法人表示，神基強固電腦全年營收維持成長20%至30%的目標，雖DRAM及關鍵零組件上漲，但第2季底產品平均售價較去年底已調升20%至30%，第4季仍有進一步調漲空間。法人預估，神基第4季在強固電腦軍用、公用事業及大眾運輸等需求持續成長，加上產品漲價效益逐步反映，以及AI機櫃新產能到位、車用高附加價值機構件開始出貨，可望支撐後續營運動能。