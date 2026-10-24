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致茂推新平台 明年續旺

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

AI資料中心（AIDC）持續導入GPU龍頭新一代伺服器機櫃，單機櫃內GPU數量從第一代約72顆、第二代約144顆，一路擴增至第三代電源櫃等級約576顆，機櫃功率需求也隨之攀升，量測儀器大廠致茂（2360）已推新平台搶市，法人看好致茂2027年營運續旺。

致茂分析，以第三代電源櫃為例，估計總功耗（TDP）高達約870kW。對應如此快速攀升的功率規模，用於驗證電源櫃（Power Rack）、備援電池（BBU）與儲能逆變器（PCS）等待測物的充放電測試設備，也必須具備更高的功率彈性與量測精準度，才能支撐實際驗證需求。

現行充放電測試設備多以固定功率規格設計，換裝新一代機櫃即須重新採購對應規格的系統，除了拉長驗證導入時間，也墊高長期設備投資成本，主要挑戰包含通道功率規格固定，無法彈性擴充、大功率長時間測試耗能高，場域負擔重等。

為解決規格固定與擴充受限的瓶頸，致茂指出，從固定規格到彈性通道，協助降低設備投資與驗證成本，推出Chroma 17060充放電測試系統採用696xx系列模組化直流雙向功率級架構，可一次購足1.2MW滿版配置。

致茂 平台 GPU

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