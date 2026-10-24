岱宇攻北美 再傳捷報

岱宇國際（1598）受惠商用健身器材新客戶業務推進順利，加上家用健身器材新舊產品交替完畢、新品陸續鋪貨放量，法人估，第4季營運將延續下半年回升氣勢，穩步推進全年營收成長與獲利。

岱宇表示，商用健身器材近期成功打入多家北美指標性大型連鎖及地區性健身房，包含全球最大連鎖健身房Anytime Fitness，以及Orangetheory Fitness、Snap Fitness等，亦陸續切入歐洲及亞洲健身房客戶。

同時，岱宇也取得洲際酒店集團（IHG）等數家連鎖飯店合格供應商資格，切入飯店通路，並將開始小量出貨。

值得注意的是，岱宇稍早透過英國子公司完成對英國商用重訓品牌Exigo（A&D Sports Ltd）的收購。此併購案不僅取得英國在地製造基地，更大幅強化商用重訓設備產品陣容。

家用健身器材業務受惠新產品訂單表現優於預期，下半年營收動能也穩步回升，預期全年家用營收將持平或小幅成長；毛利率則隨新舊產品交替完畢，逐步回歸正常水準。

岱宇受惠商用健身器材新客戶業務推進順利，帶動整體營運動能，9月營收5.43億元，月增10.4%、年增25.1%，連續四個月年月雙增；第3季營收15.12億元，季增18.5%、年增17.9%；累計前三季合併營收44.23億元、年減0.5%，年減幅持續收斂。法人表示，岱宇下半年以來商用、家用健身器材雙引擎加溫，復健醫療新品銷售也優於內部預期，穩步邁向全年營收成長與獲利；此外，最新投入的無人機等無人載具，最快今年底開始交付樣品訂單，明年貢獻營收。

岱宇積極跨足無人載具市場，目前已於美國成立子公司「Santi Innovation」及台灣子公司「三體創新」，並與美國先進無人機製造商Angel Aerial Systems達成策略合作，擬將Angel的長滯空無人機引進台灣及亞太市場，後續並規劃參與政府無人機標案，同時在美國阿肯色州倉儲廠建立無人機生產基地。