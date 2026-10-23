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聯茂9月淨利12.86億元單月賺3.54元 獲利超越第2季
銅箔基板（CCL）廠聯茂（6213）今日應主管機關要求公告9月自結獲利，9月合併營收58.24億元，年增110.71%，單月淨利12.86億元，年增1069.09%，每股稅後純益（EPS）3.54元，已超越第二季每股稅後純益3.52元。
聯茂執行長蔡馨暳看好未來二至三年保持高速成長，高階銅箔基板訂單能見度直到2029年，預估M9材料搭配Q布（石英布）的產品於2027年放量，應用涵蓋OAM板及正交背板，最新M10等級材料已開始送樣；此外，近期銅箔、電子玻纖布仍持續上漲中，尤其以E-Glass電子玻纖布供應最為吃緊，有時候甚至一個月調漲兩次，聯茂為了反映並轉嫁成本，將再陸續進行調漲。
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