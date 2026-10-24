長廣上月EPS 0.86元

ABF載板設備商長廣（7795）因股價波動加大達公布自結財務數字標準，昨（23）日公布自結獲利，9月單月自結稅後純益6,800萬元，年增67倍，每股純益（EPS）0.86元。法人指出，因第3季步入高階設備出貨高峰期，帶動長廣獲利表現，9月單月EPS超越第2季整季。

長廣9月營收3.64億元，年增219%；稅後純益6,800萬元，年增6,700%，EPS 0.86元，優於第2季EPS 0.67元。法人指出，長廣第3季起陸續迎接壓模設備安裝、驗收及認列高峰期，預期下半年表現顯著優於上半年；又因AI載板需求持續成長，去年年底起高階設備接單狀況佳，待望今年整體營運表現。

長廣日前於法說會上表示，去年年底以來，高階設備大量接單，隨AI載板需求呈持續成長趨勢，目前高階設備產能滿載。並指出，由於機台出貨需等待客戶新廠房完工並陸續開放安裝，測試完畢才能完整認列營收，第3季開始，高階產品正式步入大量出貨期。