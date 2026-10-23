玉晶光引資3M股價逆勢 自結9月每股盈餘3.85元

玉晶光近日宣布與全球科技創新巨擘3M集團達成戰略合作，3M參與認購私募股權，激勵玉晶光股價強漲，達公布注意交易資訊標準。玉晶光今天公告自結9月歸屬母公司淨利新台幣4.34億元，年減15%，每股盈餘3.85元。

儘管玉晶光第3季營收78.12億元、年增1%，但獲利表現承壓，歸屬母公司業主淨利10.92億元，年減23%，單季每股盈餘9.69元。

展望第4季表現，根據玉晶光先前說法，第4季需視客戶新品上市後消費者反應而定；在新產品部分，有些持續進行認證，也有產品仍在開發中，將積極開拓新客戶。

玉晶光近日宣布與全球科技創新巨擘3M集團達成戰略合作，正面消息激勵股價表現。玉晶光說明，雙方將共同推進3M擴束光學技術（EBO）解決方案的研發、製造與產能擴充；期許透過這次合作，將光學鏡頭的精密製造實力延伸至全球高階光通訊與AI資料中心供應鏈，打造多元成長動能。