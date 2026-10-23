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互動財報／前3季每股純益5.94元 賺贏2025年全年

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
互動國際8月受惠大型專案認列收入，推升單月營收大幅暴衝至14.92億元。示意圖。圖／AI生成
互動國際8月受惠大型專案認列收入，推升單月營收大幅暴衝至14.92億元。示意圖。圖／AI生成

互動（6486）國際數位受惠大型專案認列，23日董事會通過財報，累計前3季每股純益5.94元，超越2025年全年每股純益的5.78元。

互動國際8月受惠大型專案認列收入，推升單月營收大幅暴衝至14.92億元，月增770%，年增825%，創單月新高；推升第3季營收18.33億元，季增221%，毛利率27.6%，優於上季22.8%，低於去年同期28.2%，歸屬母公司業主淨利2.49億元，季增982%，年增507%，每股純益4.89元，單季營收、獲利均創歷史新高。

累計互動國際前3季營收28.69億元，毛利率27.7%，低於去年同期34.5%，營業利益3.69億元，年增125%，歸屬母公司業主淨利3.02億元，年增110%，每股純益5.94元，超越2025年全年每股純益的5.78元。

互動是國內唯一同時具備跨足電信、行動通訊、媒體暨有線電視、雲端資訊及地理資訊等產品之系統整合廠商，提供客製化方案解決技術服務。

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