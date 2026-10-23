互動財報／前3季每股純益5.94元 賺贏2025年全年

特斯拉（Tesla）21日盤後公布2026會計年度第3季財報，上季獲利優於預期，但下修全年資本支出至200億美元，引發市場對特斯拉向AI和機器人轉型、新產品生產進度的疑慮，股價重挫。

2026-10-23 02:45