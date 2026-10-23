長廣獲利／9月自結稅後純益6,800萬元、EPS 0.86元 單月賺贏前一季

ABF載板設備商長廣（7795）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今日公布自結獲利數字，9月單月自結稅後純益6,800萬元，年增67倍，每股純益（EPS） 0.86元，單月獲利超越第2季整季表現。

長廣9月營收3.64億元，年增219%；稅後純益6,800萬元，年增6,700%，EPS 0.86元，優於第2季 EPS 0.67元。法人指出，第3季起陸續迎接壓模設備安裝、驗收及認列高峰期，長廣下半年表現顯著優於上半年；又因AI載板需求持續成長，去年年底起高階設備接單狀況佳，待望今年整體營運表現。

長廣日前於法說會上表示，去年年底以來，高階設備大量接單，隨AI載板需求呈持續成長趨勢，目前高階設備產能滿載，今年5月開始大量出貨。並指出，由於機台出貨需等待客戶新廠房完工並陸續開放安裝，測試完畢才能完整認列營收，第3季開始，高階產品已進入大量出貨期。

長廣也指出，下半年從零組件至整機設備，均將漲價逾兩成，以因應各項材料成本上升及產能不足。惟漲價效益不會立即反映在營收，預計待年底設備陸續認列後，營收才會逐步反映相關漲價效益。

長廣表示，目前ABF載板市場供不應求，且未來隨載板用量、面積、層數增加，以及應用面愈趨廣泛，預期榮景至少延續至2028年。因應市場需求，加碼擴建新的生產空間，並在日本豐田市購置新廠商用地，也尋求OEM夥伴以滿足客戶需求。預期2027-2028年，隨產能逐步擴充，90噸高階產品年產能將由目前每年216台，提升到336台。

長廣也持續推進研發量能，進攻先進封裝領域。目前布局EMIB、晶片內藏、玻璃基板等新型封裝製程；並已應美系客戶要求，開發EMIB壓模設備，製程由ABF壓合轉向Molding Film，目前已在測試階段，最快明年有望完成。