快訊

不斷更新／薔琵來襲…澎湖、高雄等6縣市明上班課 各地颱風假資訊一覽

薔琵狂風猛吹…路樹倒下命中小貨車 當場解體失控衝撞民宅

傍晚5時十級暴風圈已觸陸 薔琵「畫一個圈」龜速打轉後再北上

聽新聞
0:00 / 0:00

長廣獲利／9月自結稅後純益6,800萬元、EPS 0.86元 單月賺贏前一季

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
長廣9月營收3.64億元，年增219%。 示意圖／AI生成
長廣9月營收3.64億元，年增219%。 示意圖／AI生成

ABF載板設備商長廣（7795）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今日公布自結獲利數字，9月單月自結稅後純益6,800萬元，年增67倍，每股純益（EPS） 0.86元，單月獲利超越第2季整季表現。

長廣9月營收3.64億元，年增219%；稅後純益6,800萬元，年增6,700%，EPS 0.86元，優於第2季 EPS 0.67元。法人指出，第3季起陸續迎接壓模設備安裝、驗收及認列高峰期，長廣下半年表現顯著優於上半年；又因AI載板需求持續成長，去年年底起高階設備接單狀況佳，待望今年整體營運表現。

長廣日前於法說會上表示，去年年底以來，高階設備大量接單，隨AI載板需求呈持續成長趨勢，目前高階設備產能滿載，今年5月開始大量出貨。並指出，由於機台出貨需等待客戶新廠房完工並陸續開放安裝，測試完畢才能完整認列營收，第3季開始，高階產品已進入大量出貨期。

長廣也指出，下半年從零組件至整機設備，均將漲價逾兩成，以因應各項材料成本上升及產能不足。惟漲價效益不會立即反映在營收，預計待年底設備陸續認列後，營收才會逐步反映相關漲價效益。

長廣表示，目前ABF載板市場供不應求，且未來隨載板用量、面積、層數增加，以及應用面愈趨廣泛，預期榮景至少延續至2028年。因應市場需求，加碼擴建新的生產空間，並在日本豐田市購置新廠商用地，也尋求OEM夥伴以滿足客戶需求。預期2027-2028年，隨產能逐步擴充，90噸高階產品年產能將由目前每年216台，提升到336台。

長廣也持續推進研發量能，進攻先進封裝領域。目前布局EMIB、晶片內藏、玻璃基板等新型封裝製程；並已應美系客戶要求，開發EMIB壓模設備，製程由ABF壓合轉向Molding Film，目前已在測試階段，最快明年有望完成。

營收 EPS

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

南亞9月獲利年增九倍

欣銓獲利／第3季淨賺14.7億元創高、年增78% 前三季 EPS 達7.49元

信邦財報／今年前三季獲利年增10.9% 賺逾1個股本

智邦、昇達科 權證四檔拉風

相關新聞

營邦法說會／衝百億元！AMD、輝達合作案放量 2027年三大產品線齊成長

營邦（3693）從機殼供應商轉型AI伺服器系統供應商策略顯現，在跟超微（AMD）及輝達（NVIDIA）合作專案下半年進入出貨期，前3季度營收已超越2025年全年業績，今年挑戰百億元大關，公司表示三大產品線接單樂觀，2027年全面正向成長。

互動財報／前3季每股純益5.94元 賺贏2025年全年

互動（6486）國際數位受惠大型專案認列，23日董事會通過財報，累計前3季每股純益5.94元，超越2025年全年每股純益的5.78元。

長廣獲利／9月自結稅後純益6,800萬元、EPS 0.86元 單月賺贏前一季

ABF載板設備商長廣（7795）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，今日公布自結獲利數字，9月單月自結稅後純益6,800萬元，年增67倍，每股純益（EPS） 0.86元，單月獲利超越第2季整季表現。

特斯拉砍資本支出 牽動台鏈

特斯拉（Tesla）21日盤後公布2026會計年度第3季財報，上季獲利優於預期，但下修全年資本支出至200億美元，引發市場對特斯拉向AI和機器人轉型、新產品生產進度的疑慮，股價重挫。

智邦現增 衝刺全球布局

網通大廠智邦昨（22）日舉行董事會通過現金增資發行普通股，預計發行上限1,000萬股，作為充實營運資金及償還銀行借款。這是智邦時近30年後再次辦理大募資，全面衝刺台灣、越南、美國、新加坡及馬來西亞等布局。

欣銓Q3每股賺3.1元

IC測試大廠欣銓（3264）昨（22）日公布第3季稅後純益14.73億元，續創單季歷史新高，季增27.5%，年增78.1%，每股純益約3.1元；前三季每股純益7.49元，超越去年全年獲利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。