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雅特力第4季營收估季減30%至35% 今年增逾1倍

中央社／ 新竹23日電

微控制器（MCU）廠雅特力-KY董事長王國雍今天表示，因客戶訂單加速於第3季出貨影響，第4季出貨減少，季營收將季減30%至35%，不過，2026年總營收將成長超過1倍，2027年營收可望再成長2位數。

不畏颱風薔琵來襲，雅特力-KY今天依然召開線上法人說明會，公布第3季營運結果。受惠客戶追加訂單，加上封測廠擴產，並優先支援產能，雅特力-KY第3季營收達到新台幣11.2億元，季增16%，年增191%。

雅特力-KY第3季毛利率39.4%，較第2季下滑0.6個百分點，稅後淨利1.8億元，季增2%，每股純益約2.87元。累計前3季營收273.21億元，年增121.44%，稅後淨利4.22億元，每股純益6.88元。

王國雍說，因客戶訂單加速於第3季出貨，恐影響第4季出貨減少，第4季營收將季減30%至35%，毛利率則可望較第3季微幅上升，營業費用季減15%。2026年總營收將成長超過1倍，表現將優於預期。

王國雍表示，因農曆年長假影響，往年第1季為MCU廠傳統營運淡季，不過，2027年第1季雅特力-KY營收可望較2026年第1季和第4季同步成長2位數，2027年總營收也將成長2位數。

王國雍指出，半導體成熟製程供給有限，晶圓代工廠已通知明年將調漲價格，且漲幅不低，雅特力-KY會將增加的成本轉嫁給客戶。

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