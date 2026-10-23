智邦現增 衝刺全球布局

網通大廠智邦昨（22）日舉行董事會通過現金增資發行普通股，預計發行上限1,000萬股，作為充實營運資金及償還銀行借款。這是智邦時近30年後再次辦理大募資，全面衝刺台灣、越南、美國、新加坡及馬來西亞等布局。

智邦近期股價表現不佳，昨日下跌40元，收1,775元，相對7月初高檔價位2,800元，回檔約36%。

智邦辦理現金增資，其中15%由員工認購，10%對外公開承銷，原股東按比例認購約75%，現增後股本約膨脹1.78%。以昨日收盤價1,775元計算，募資金額高達177.5億元，不過一般現增都會折價，發行價格仍待公司依法規及市況決定。

智邦股本20多年來變化不大，約56.1億元，但年營收已從當年不到200億元穩步成長，2024年首次突破千億元來到1,104億元，2025年翻倍跳上2,483億元，每股純益47.13元；今年前九月累計營收2,864億元，已超過2025年全年，年增幅達62.4%。

法人分析，智邦近五年營收飛速成長，過去擴大產線等布局多數以自有資金因應，截至今年6月底，智邦帳上現金及約當現金仍高達276.77億元，但擴張加速，資金需求也增大。

因應市場需求快速成長，智邦近年在全球擴大生產及研發基地，除既有台灣竹北、竹南及越南廠，台灣桃園龜山廠第3季量產出貨，南寮廠也將從原本倉儲轉擴增為產線，2027年投產；並擴大美國、新加坡及馬來西亞生產基地布局。

智邦光在10月持續追加各項預算，總投資已近163.8億元，包含「國際AI智慧園區」產業專區二興建辦公大樓，從2021年規劃預算33.4億元，追加預算後，總投資金額來到66.26億元；南寮廠房預計投資金額約67.4億元；子公司Accton Technology SG（負責新加坡及馬來西亞生產基地）採購生產設備約30.13億元。