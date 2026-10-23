聽新聞
0:00 / 0:00

智邦現增 衝刺全球布局

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠智邦昨（22）日舉行董事會通過現金增資發行普通股，預計發行上限1,000萬股，作為充實營運資金及償還銀行借款。這是智邦時近30年後再次辦理大募資，全面衝刺台灣、越南、美國、新加坡及馬來西亞布局

智邦近期股價表現不佳，昨日下跌40元，收1,775元，相對7月初高檔價位2,800元，回檔約36%。

智邦辦理現金增資，其中15%由員工認購，10%對外公開承銷，原股東按比例認購約75%，現增後股本約膨脹1.78%。以昨日收盤價1,775元計算，募資金額高達177.5億元，不過一般現增都會折價，發行價格仍待公司依法規及市況決定。

智邦股本20多年來變化不大，約56.1億元，但年營收已從當年不到200億元穩步成長，2024年首次突破千億元來到1,104億元，2025年翻倍跳上2,483億元，每股純益47.13元；今年前九月累計營收2,864億元，已超過2025年全年，年增幅達62.4%。

法人分析，智邦近五年營收飛速成長，過去擴大產線等布局多數以自有資金因應，截至今年6月底，智邦帳上現金及約當現金仍高達276.77億元，但擴張加速，資金需求也增大。

因應市場需求快速成長，智邦近年在全球擴大生產及研發基地，除既有台灣竹北、竹南及越南廠，台灣桃園龜山廠第3季量產出貨，南寮廠也將從原本倉儲轉擴增為產線，2027年投產；並擴大美國、新加坡及馬來西亞生產基地布局。

智邦光在10月持續追加各項預算，總投資已近163.8億元，包含「國際AI智慧園區」產業專區二興建辦公大樓，從2021年規劃預算33.4億元，追加預算後，總投資金額來到66.26億元；南寮廠房預計投資金額約67.4億元；子公司Accton Technology SG（負責新加坡及馬來西亞生產基地）採購生產設備約30.13億元。

智邦 布局 馬來西亞

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

智邦、昇達科 權證四檔拉風

信邦前3季已賺進1股本 獲利年增雙位數

勝一財報／前三季 EPS 6.82元創同期新高 加碼28.24億布局半導體先進製程

台表科拉高資本支出

相關新聞

特斯拉砍資本支出 牽動台鏈

特斯拉（Tesla）21日盤後公布2026會計年度第3季財報，上季獲利優於預期，但下修全年資本支出至200億美元，引發市場對特斯拉向AI和機器人轉型、新產品生產進度的疑慮，股價重挫。

智邦現增 衝刺全球布局

網通大廠智邦昨（22）日舉行董事會通過現金增資發行普通股，預計發行上限1,000萬股，作為充實營運資金及償還銀行借款。這是智邦時近30年後再次辦理大募資，全面衝刺台灣、越南、美國、新加坡及馬來西亞等布局。

欣銓Q3每股賺3.1元

IC測試大廠欣銓（3264）昨（22）日公布第3季稅後純益14.73億元，續創單季歷史新高，季增27.5%，年增78.1%，每股純益約3.1元；前三季每股純益7.49元，超越去年全年獲利。

聯發科擁利多 花旗挺

聯發科（2454）30日法說，最近股價表現低迷，反映對TPU研發和新項目有疑慮。花旗證券報告指出，聯發科AI特殊應用IC（ASIC）關鍵專案重回正軌，又可望受惠消費電子拉貨與漲價效應，預估第4季營收強勁季增約30%，未來兩年獲利成長動能強，重申目標價6,800元及「買進」評等。

中華電信董座簡志誠：期待一年一隻小金雞

中華電信（2412）昨（22）日雙喜臨門，集團艦隊孵育新小金雞，股價再創新高。董事長簡志誠掩不住笑意，期待未來起碼每一年都要從金蛋孵一隻金雞，更期待「金蛋」子公司趕快IPO。

仁寶搶攻歐洲AI市場

仁寶（2324）衝刺AI業務，昨（22）日宣布與芬蘭雲端服務大廠Verda擴大合作，攜手搶攻歐洲及全球AI運算市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。