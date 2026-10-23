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特斯拉砍資本支出 牽動台鏈

經濟日報／ 編譯劉忠勇葉亭均、記者吳凱中／綜合報導

特斯拉Tesla）21日盤後公布2026會計年度第3季財報，上季獲利優於預期，但下修全年資本支出至200億美元，引發市場對特斯拉向AI和機器人轉型、新產品生產進度的疑慮，股價重挫。

受特斯拉影響，台鏈包括貿聯、和大等特斯拉電動車協力廠昨（22）日在台股收黑，特斯拉機器人概念股亞光、盟立股價也受挫，後續恐牽動台鏈營運展望。

特斯拉第3季經調整後淨利較去年同期減少4%至17億美元，經調整後每股純益0.48美元，優於分析師預估，營收和去年同期大致持平於約280.5億美元，但略低於預期。

美股22日早盤，特斯拉股價走弱、一度跌逾3%，隨後不久又翻紅，呈現震盪格局。

市場關注的焦點，在於特斯拉上季的資本支出，比去年增加一倍多、達47.3億美元，但遠低於分析師預估的79.5億美元，跟第2季比也少了約10億美元，並調降全年資本支出預估，從今年初逾250億美元下修至約200億美元。

特斯拉資本支出低於預期，雖有助短期現金流量，分析師卻擔心新產品擴產進度可能落後，特斯拉一大部分的未來價值取決於自駕計程車和Optimus機器人，市場關注資本支出是遞延到其他季度，還是擴產比預期慢。

特斯拉執行長馬斯克也大幅縮減對電動車事業的企圖心，目標為在2030年前每年賣出500萬輛電動車，遠少於他在2020年喊出的每年2,000萬輛。

彭博資訊還報導，特斯拉和SpaceX正力拚明年上半年啟動合併，此舉可望讓馬斯克免達部分營運目標，提前取得逾1,100億美元股票。馬斯克在特斯拉財報會議上拒絕就此事進一步討論。

這樁史上最大合併案，還面臨幾項變數，首先SpaceX的美國國防合約，和特斯拉龐大的中國大陸製造事業，可能使合併案面臨國安審查；特斯拉股東是否支持也是一大關卡。

彭博估算，若合併觸發「控制權變更」條款，馬斯克原本要等到2028年1月才能拿到約2.86億股的特斯拉股票，可能提前到手，按目前股價計算，價值逾1,100億美元。

馬斯克去年主導通過最高價值近1兆美元的薪酬方案，須達成市值和營運雙重目標，包括交付100萬台Optimus、讓100萬輛無人計程車投入商業營運，但各項目標都尚未達成。彭博指出，這項合併究竟能創造多少合作效益，以及馬斯克個人可獲得多少利益，都將是股東審視交易的重點。

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