聽新聞
0:00 / 0:00

湧盛掛牌 加速海外拓點

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

汽車空調壓縮機廠湧盛電機（2249）昨（22）日以每股66元掛牌上櫃，終場收68.2元，上漲2.2元。董事長林麗玉表示，湧盛將加速拓展歐洲、北美及日本市場，並評估海外設廠、新能源車壓縮機及熱管理應用，擴大營運版圖。

林麗玉指出，面對全球供應鏈重組及關稅壁壘升高，湧盛已啟動海外生產布局可行性評估，未來將依市場需求及客戶合作情況，審慎規劃海外生產據點，提高供應彈性。

產品方面，湧盛除既有斜盤式、旋葉式壓縮機外，正開發高效率、低噪音的渦捲式壓縮機，預計2026年底完成開發，鎖定高階車款及日本市場。同時評估新能源車電動壓縮機、電池熱管理及機櫃散熱等新應用商機。

全球汽車保有量約16億輛，車齡延長帶動售後維修需求。市場預估，全球汽車空調壓縮機市場規模將由2025年的104億美元，增至2035年的156億美元，年複合成長率約4.1%。

湧盛表示，集團總部大樓目前興建中，未來將整合研發、生產及倉儲物流功能，並切入日本汽車專業網路銷售平台，深化與國內大廠合作拓展北美市場，長期朝原廠售後服務（OES）市場布局。

董事長 能源 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI液冷、半導體設備雙引擎加速 宇田控制搶攻高階感測商機

德微接單旺！加速擴產 拚明年Q2前產能擴增十倍

印度躍升台灣工具機第三大出口市場 產官攜手助機械業搶攻製造商機

瑩碩今年營收挑戰新高、擴廠產能增3倍 明年第2季提上櫃申請

相關新聞

欣銓Q3每股賺3.1元

IC測試大廠欣銓（3264）昨（22）日公布第3季稅後純益14.73億元，續創單季歷史新高，季增27.5%，年增78.1%，每股純益約3.1元；前三季每股純益7.49元，超越去年全年獲利。

聯發科擁利多 花旗挺

聯發科（2454）30日法說，最近股價表現低迷，反映對TPU研發和新項目有疑慮。花旗證券報告指出，聯發科AI特殊應用IC（ASIC）關鍵專案重回正軌，又可望受惠消費電子拉貨與漲價效應，預估第4季營收強勁季增約30%，未來兩年獲利成長動能強，重申目標價6,800元及「買進」評等。

中華電信董座簡志誠：期待一年一隻小金雞

中華電信（2412）昨（22）日雙喜臨門，集團艦隊孵育新小金雞，股價再創新高。董事長簡志誠掩不住笑意，期待未來起碼每一年都要從金蛋孵一隻金雞，更期待「金蛋」子公司趕快IPO。

仁寶搶攻歐洲AI市場

仁寶（2324）衝刺AI業務，昨（22）日宣布與芬蘭雲端服務大廠Verda擴大合作，攜手搶攻歐洲及全球AI運算市場。

信邦Q3每股賺3.79元 稅後純益9.11億元

信邦（3023）昨（22）日公布今年第3季稅後純益9.11億元，季增0.8%，年增24.4%，每股純益3.79元；前三季賺逾一個股本，每股純益11.16元。

東元旗下 安達康29日登興櫃

東元（1504）旗下匯流排廠安達康（7963）將於下周四（29日）登錄興櫃，受惠全球AI資料中心與高科技建廠需求升溫，法人看好，高階載流與零容錯電力架構已成剛性需求，隨著在手訂單能見度高與高階應用放量，安達康今年營運動能將持續顯著彈升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。