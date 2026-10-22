湧盛掛牌 加速海外拓點

汽車空調壓縮機廠湧盛電機（2249）昨（22）日以每股66元掛牌上櫃，終場收68.2元，上漲2.2元。董事長林麗玉表示，湧盛將加速拓展歐洲、北美及日本市場，並評估海外設廠、新能源車壓縮機及熱管理應用，擴大營運版圖。

林麗玉指出，面對全球供應鏈重組及關稅壁壘升高，湧盛已啟動海外生產布局可行性評估，未來將依市場需求及客戶合作情況，審慎規劃海外生產據點，提高供應彈性。

產品方面，湧盛除既有斜盤式、旋葉式壓縮機外，正開發高效率、低噪音的渦捲式壓縮機，預計2026年底完成開發，鎖定高階車款及日本市場。同時評估新能源車電動壓縮機、電池熱管理及機櫃散熱等新應用商機。

全球汽車保有量約16億輛，車齡延長帶動售後維修需求。市場預估，全球汽車空調壓縮機市場規模將由2025年的104億美元，增至2035年的156億美元，年複合成長率約4.1%。

湧盛表示，集團總部大樓目前興建中，未來將整合研發、生產及倉儲物流功能，並切入日本汽車專業網路銷售平台，深化與國內大廠合作拓展北美市場，長期朝原廠售後服務（OES）市場布局。