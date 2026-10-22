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瑩碩今年營收挑戰新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

興櫃生技股瑩碩生技（6677）總經理顏麟權昨（22）日表示，受惠海外授權、產品出貨及子公司整合效益，瑩碩今年全年營收挑戰歷史新高；旗下歐帕生技則投入3.5億元擴廠，預計2027年底完成驗證，口服固體製劑產能將增至目前三倍以上。

顏麟權指出，瑩碩目標明年第2季提出上櫃申請，但旗下思覺失調症長效針劑新藥AX251已進入一期臨床，公司也規劃申請科技事業相關資格，若順利取得，明年不排除評估上市申請。

瑩碩今年前三季合併營收7.09億元，年增14.34%，創登錄興櫃以來同期新高；第3季營收2.58億元，季增13.73%。成長主要來自腎臟科及中樞神經用藥在中港澳出貨增加，以及國內過動症、嚴重痤瘡等新品需求成長，內外銷業務均有雙位數增幅。

海外布局方面，瑩碩以雷射打孔特殊緩釋劑型（OROS）為核心技術，目前已開發四項產品，並陸續完成台灣、韓國、馬來西亞及中東等四項授權，持續推進日本、韓國市場合作。

營收 興櫃 生技

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