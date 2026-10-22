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聯發科30日法說前 花旗力挺維持目標價6,800元 預估第4季營收季增三成

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

聯發科（2454）30日法說，最近股價表現低迷，反映對聯發科的 TPU 研發和新項目有疑慮。花旗證券釋出報告指出，聯發科AI特殊應用IC（ASIC）的關鍵專案重回正軌，又可望受惠於消費電子的拉貨與漲價效應，預估第4季營收強勁季增約30%，未來兩年獲利成長動能強，重申目標價6,800元及「買進」評等。

聯發科第3季營收創新高且優於預期，花旗分析，主因來自市占率提升、產品組合改善，以及在進一步漲價前的提前拉貨需求。在聯發科30日法說前夕，花旗預估聯發科第3季毛利率及營業利益率都將符合財測的中間值，分別為46%、15%。

展望第4季，花旗認為，聯發科將在法說可望釋出樂觀的第4季財測及未來展望，主要受惠於AI ASIC貢獻增加，以及消費產品組合與定價改善。另外，聯發科營業利益率也可望有上行空間，受惠於營運槓桿效益穩健。

至於採用EMIB-T先進封裝技術的TPU v9，可能面臨良率挑戰及生產周期更長的風險，花旗對於任何生產延遲並不感到意外。不過，聯發科受惠於v8產品動能延續至 2028 年，且因為 SerDes 升級與2奈米製程開發而造成平均售價提升多次，花旗仍維持聯發科2028年 AI ASIC營收達400億美元的預估。

雖然花旗不排除 TPU v9 的 EMIB-T 良率風險，但認為聯發科有很高機率將參與 TPU v10 的 CoWoS／CoPoS 專案，目標是在2029年量產。由於聯發科已取得 v10 專案參與資格，訂單能見度實際上已延伸至2029年甚至更久以後。

花旗指出，由於聯發科AI ASIC業務自今年第4季起開始貢獻營收，並在未來兩年帶動獲利高速成長。因此，花旗將聯發科今年每股稅後純益（EPS）上調9%、2027年EPS調高25%、2028 年EPS上調9%；維持「買進」評等及目標價，但目標本益比由先前的 35 倍下調至 30 倍，主要反映近期總體經濟疑慮，以及市場對 2028 年之後 AI 資本支出成長動能的擔憂。

花旗 聯發科 營收

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