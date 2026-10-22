南亞9月獲利年增九倍

南亞（1303）昨（22）日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公告9月單月自結獲利數字，稅後純益350.69億元，年增910.43%，成長逾九倍；每股純益（EPS）4.42元，單月獲利占第3季單季的九成。

南亞也公告9月自結稅前淨利374.72億元，年增836.41%；第3季稅後純益388.33億元，年增45.2%，EPS 4.9元。南亞並說明，為配合各公司作業周期，包含投資南亞科、台塑化之轉投資收益，為按季認列於該季度季末月份，故9月自結稅前利益包含第3季投資損益。

南亞除本業營運亮麗，第3季權益法投資收益同樣大進補，較上季增加103.2億元，包含認列台塑化60.7億元、認列南亞科235.6億元。南亞第3季合併稅前利益472.2億元，其中營業利益183.1億元、權益法投資收益294.1億元。

電子材料占南亞營收比重已超過六成，持續扮演公司獲利主要動能。南亞指出，由於AI需求膨脹速度極快， 電路板系列用料持續往板材多層化、製程與配方複雜化發展，導致供應端產速慢、交期長，供給增速跟不上需求擴張，售價不斷上漲，電子材料獲利大幅增加。

南亞昨日遭誤傳利空消息，盤後發布重訊澄清，市場傳聞稱「南亞高階材料M9遭AWS（亞馬遜）驗證不合格」並非事實。南亞表示，公司高階銅箔基板之營運及驗證，皆依計畫順利推進當中。市場訊息提及的南亞新材料為中國業者，與南亞塑膠並非同一家公司、且兩者並無關係。

南亞日前指出，第4季起高階材料開始處於出貨、驗證並行階段，且預期高階材料明年出貨量可望大幅提升，帶動電子材料產品業績明顯成長。南亞也同時藉由產線優化及重啟等措施，短期內再增加產出量，充分利用產能優勢，滿足內部垂直整合的需求、並可穩定供貨下游客戶。

法人表示，南亞旗下瞄準M6-M8高階產品，預計年底前能更顯著出貨；並已完成樹林、新港CCL產線去瓶頸與設備改造工程，預計去瓶頸後的30萬張CCL產能，將全數投入高階產品生產。