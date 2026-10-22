程曦資訊預計每股60元掛牌上櫃 衝刺AI BPR全新商機

數位轉型整合服務廠商程曦資訊（6898）即將以每股承銷價60元正式掛牌上櫃。面對AI世代全面到來，程曦資訊設立創新研發部，全面打造企業流程再造（AI BPR）商業化營運模式。

程曦資訊深耕客服營運、企業流程委外（BPO）及系統整合服務逾30年，隨著AI技術加速導入企業營運流程，公司積極將既有BPO營運經驗延伸至AI賦能的AI BPR領域，透過AI顧問服務與數位平台布局，拓展企業數位轉型服務範疇。

程曦資訊以「常態性年約服務＋任務型專案」雙軌營運模式，提供客服中心營運、系統整合及數位轉型相關服務，服務涵蓋政府民意專線、政策相關諮詢、國營事業客服及民間企業客戶服務等領域。

截至2026年上半年，公司承接案件續約率維持九成以上，受惠公部門專案持續推進及企業客戶數位轉型需求增加，既有業務拓展及新增專案持續挹注營運表現，2026年前三季累計合併營收達9.46億元，年增10.27%。

在AI技術應用方面，程曦資訊於2026年設立創新研發部，配置專責研發人力，AI質檢、AI Trainer、AI Agent及知識管理等技術導入客服營運及內部管理流程，透過人機協作提升服務品質及營運效率，隨著AI應用逐步落地，已在內部人力工時縮減及人力成本降低等方面展現具體效益。

程曦資訊表示，公司累計已協助逾350家企業推動數位轉型，累積跨產業系統整合及流程管理實績，正積極將內部AI導入成果轉化為對外服務能力，協助企業從單點AI工具導入延伸至整體作業流程優化與再造，推進AI BPR商業化。