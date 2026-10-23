暉盛接單火熱 業績升溫

半導體設備廠暉盛-創( 7730）接單火熱，看好下半年營收逐季升溫，明年營運展望正向。

暉盛-創基本面看俏，昨（22）日股價開盤即衝上漲停鎖死，終場漲22元，成交量533張，收242.5元，創歷史天價。

暉盛專注於電漿乾式表面處理設備研發與製造，產品應用橫跨半導體晶圓製造、ABF與玻璃基板、第三代半導體、先進封裝、IC載板、PCB、再生晶圓及新能源等領域，主要客戶涵蓋國內外半導體、IC載板及PCB製造大廠。

暉盛-創前三季合併營收3.7億元，年增4.1%。公司表示，在手訂單優於去年，看好今年下半年營運逐步回溫、助力明年營運的動能走揚。該公司已攜手日系大廠佈局未來三年高階應用，並引入衛星工廠擴大產能，預期2027年整體營運動能將「相當熱」。

暉盛-創表示，今年載板成長動能強勁，貢獻逾八成營收，為最核心的成長支柱。其次是先進封裝業務， 營收占比約10%。