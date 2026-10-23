東元旗下 安達康29日登興櫃

東元（1504）旗下匯流排廠安達康（7963）將於下周四（29日）登錄興櫃，受惠全球AI資料中心與高科技建廠需求升溫，法人看好，高階載流與零容錯電力架構已成剛性需求，隨著在手訂單能見度高與高階應用放量，安達康今年營運動能將持續顯著彈升。

安達康董事長林達文表示，該公司長期深耕電力傳輸領域，以自有品牌「TECOBAR」行銷全球，產品廣泛應用於高科技廠房與資料中心；未來將持續加強與機電統包大廠合作，並擴充馬來西亞海外產能，加速拓展國際市場業務布局。

展望後市，法人分析，馬來西亞檳城新廠啟動裝甲式匯流排自製化，加上美規UL認證預計2027年陸續取得，有助直攻北美一線CSP供應鏈，受惠自製規模經濟發酵與專案交付，可望驅動整體毛利率向20%大關邁進。

安達康去年科技業與半導體營收占比僅約10.16%，今年前八月受惠先進製程建廠拉貨，營收年增255%、比重拉升至30.43%；加上資料中心占比達17.69%，高階科技應用躍居第一大營運支柱。

安達康全模鑄式匯流排掌握火山岩礦物與環氧樹脂複合配方，具IP69防塵防水與IK11抗衝擊等級，並深度協同母公司東元智慧能源統包戰略，在大型雲端服務商建廠初期即綁定規格，有效排除同業競爭。

安達康上半年營收12.49億元，年增65.51%；稅後純益0.76億元，年增51.43%，每股純益3.12元。2025年全年營收15.16億元、每股純益6.73元。