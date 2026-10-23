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宇田控制營收拚增雙位數

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

半導體與精密製程環境感測業者宇田控制（7962）切入半導體製程設備及AI數據中心液冷CDU量測，受惠市場需求旺盛，下半年接單動能持續，2026年營收可望力拚雙位數成長，再創新高。

宇田控制從早期工業量測產品代理商，逐步轉型為具備自有品牌研發製造、國際品牌經銷及TAF校正服務的一站式量測解決方案供應商，近年鎖定半導體製程設備及AI資料中心液冷兩大高成長應用，營運結構加速升級。

宇田控制資本額2.53億元，自有品牌eyc-tech產品涵蓋溫濕度、露點、風速、差壓及流量等精密量測領域。該公司2025年合併營收3.2億元，稅後純益5,275萬元，每股純益2.68元。今年前三季合併營收2.74億元，稅後純益5,322萬元，每股純益2.22元；毛利率47.71%，優於較2025全年的45.5%。

展望未來，宇田控制強調，持續聚焦半導體設備、AI資料中心液冷及潔淨廠務工程三大成長軸線，並提高自有品牌及高附加價值產品占比，同時拓展東南亞、日韓及海外市場。

營收 半導體 製程

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