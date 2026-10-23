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中華電信董座簡志誠：期待一年一隻小金雞

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）昨（22）日雙喜臨門，集團艦隊孵育新小金雞，股價再創新高。董事長簡志誠掩不住笑意，期待未來起碼每一年都要從金蛋孵一隻金雞，更期待「金蛋」子公司趕快IPO。

昨日台股震盪劇烈，電信三雄再度成為資金避風港的撐盤要角，中華電信上漲4元，收158元，再創新高，市值來到1.22兆元。

中華電信集團目前直接投資52家公司，旗下擁有七家上市櫃公司（中華精測、是方電訊、神腦、勤崴、中華資安、資拓宏宇以及中華立鼎），小金雞每年貢獻不少營收、獲利。

近年中華電信積極盤點內部技術資源與優勢應用，推動創新團隊切割獨立及IPO，中華資安國際、中華立鼎已經上市，去年成立中華創智，昨日再成立中華曜智科技。

目前中華電信內部仍持續孵化「金蛋」，看好是未來能獨立成公司的創新團隊。

中華電信 中華精測 電信三雄

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