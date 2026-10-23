信邦Q3每股賺3.79元 稅後純益9.11億元

信邦（3023）昨（22）日公布今年第3季稅後純益9.11億元，季增0.8%，年增24.4%，每股純益3.79元；前三季賺逾一個股本，每股純益11.16元。

信邦結算，第3季營收96.96億元，季增7.5%，年增28.4%；毛利率23.8%，季減0.7個百分點，年增0.8個百分點；營益率9.7%，季減0.7個百分點，年增1.4個百分點。

信邦指出，第3季毛利率較第2季下滑，主要受機櫃組裝比重增加、汽車產業低毛利產品出貨拉高，以及消費性產業比重提升影響；另外，第3季合併營業費用較第2季增加0.86億元，主因新產品開發送樣及出貨支付相關運費，由於營收規模擴大，第3季整體費用率反較第2季減少0.1個百分點。

信邦前三季營收270.08億元，年增15.2%；毛利率24.3%，年增0.2個百分點；營益率10.5%，年減0.4個百分點；稅後純益26.79億元，年增10.9%，每股純益11.16元。受惠工業應用、醫療及健康照護等高毛利核心事業分別成長38.9%及28.4%，第3季及前三季合併毛利率較去年同期皆成長。

費用方面，為掌握未來市場先機，信邦今年加大策略性投資，包括擴大組織規模、拓展市場、新產品開發送樣及出貨支付相關運費，第3季合併營業費用較去年同期增加2.52億元，但得益於營收規模大幅擴大，第3季整體費用率反較去年同期減少0.7個百分點，前三季費用率雖年增0.6個百分點，但隨著營收持續放量，費用率將逐步效益顯現。

營業外損益部分，受匯率較去年同期升值影響，第3季合併營業外利益年減1.13億元，前三季營業外利益亦年減0.74億元。