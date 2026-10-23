仁寶搶攻歐洲AI市場

仁寶（2324）衝刺AI業務，昨（22）日宣布與芬蘭雲端服務大廠Verda擴大合作，攜手搶攻歐洲及全球AI運算市場。

輝達GTC柏林大會昨天邁入第二天，仁寶在輝達這次盛會期間宣布與Verda展開新合作關係，不僅將共同投入歐洲持續成長的AI生態系，也將合作探討如何整合先進運算、區域製造與雲端營運，加速AI在全球部署。

談到未來雙方合作，仁寶指出，旗下桃園大溪廠、美國德州廠等地新增產能可望供給Verda在美國、歐洲、中東等全球各地AI伺服器產能所需，全力衝刺輝達HGX B300及八顆Blackwell Ultra GPU等AI平台伺服器出貨，挹注營運。

仁寶與Verda於今年5月就建立策略合作夥伴關係，仁寶將以新世代液冷技術及高密度計算平台供應客戶所需產品線。Verda目前正在積極拓展AI雲端算力，以因應後續將持續快速成長的歐洲AI需求，當前客戶群主要為NOKIA、Freepik等歐洲廠商。

仁寶在AI伺服器市場雖然屬後起之秀，不過，目前新增產能及接單正持續與前段班拉近距離，除了當前已經啟用的桃園大溪新廠之外，美國德州新廠產能也可望在明年快速放大，與此同時，越南擴增的SMT打線產能亦可望在明年逐步開出，為仁寶明年營運帶來強勁成長動能。

仁寶9月合併營收944.34億元，月增40.2％，寫下近三個月以來新高，年增35.4％；前三季合併營收6,823.76億元，年增20.4％。