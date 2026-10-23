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欣銓Q3每股賺3.1元

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

IC測試大廠欣銓（3264）昨（22）日公布第3季稅後純益14.73億元，續創單季歷史新高，季增27.5%，年增78.1%，每股純益約3.1元；前三季每股純益7.49元，超越去年全年獲利。

展望後市，法人看好，隨著AI客製化晶片（ASIC）測試需求升溫、高階測試業務貢獻擴大，欣銓毛利率看俏，後續營運有望再攀高峰。

欣銓結算，第3季營收53.37億元，創單季歷史新高，季增17.7%，年增48.5%；毛利率45.43%，季增5.26個百分點，年增9.74個百分點。

欣銓前三季營收138.54億元，年增35.4%；歸屬母公司業主稅後純益35.54億元，年增78.4%，每股純益7.49元，超越去年全年每股純益6元的水準，提前繳出優於去年全年的獲利成績單。

因應客戶強勁需求，欣銓積極擴產，旗下龍潭新廠首層已於7月開始貢獻營收，其餘樓層預計2027年起陸續完工投產，為明年營運添動能。

營收 欣銓 毛利率

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