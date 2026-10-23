欣銓Q3每股賺3.1元

聯發科（2454）30日法說，最近股價表現低迷，反映對TPU研發和新項目有疑慮。花旗證券報告指出，聯發科AI特殊應用IC（ASIC）關鍵專案重回正軌，又可望受惠消費電子拉貨與漲價效應，預估第4季營收強勁季增約30%，未來兩年獲利成長動能強，重申目標價6,800元及「買進」評等。

2026-10-23 00:16