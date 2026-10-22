程曦資訊10月23日正式掛牌上櫃 BPO 結合 AI 開拓新成長曲線

程曦資訊（6898）將於23日以每股承銷價60元正式掛牌上櫃。程曦資訊深耕客服營運、企業流程委外（BPO）及系統整合服務逾30年，憑藉長期累積的產業經驗，穩定的客戶合作關係及數位技術整合能力，建立穩固的營運基礎。隨著AI技術加速導入企業營運流程，公司積極將既有BPO營運經驗延伸至AI賦能的企業流程再造（AI BPR）領域，透過AI顧問服務與數位平台布局，拓展企業數位轉型服務範疇。

程曦資訊以「常態性年約服務＋任務型專案」雙軌營運模式，提供客服中心營運、系統整合及數位轉型相關服務，服務涵蓋政府民意專線、政策相關諮詢、國營事業客服及民間企業客戶服務等領域。憑藉大型客服中心營運及跨產業系統整合經驗，截至2026年上半年，公司承接案件續約率維持九成以上，展現長期客戶合作關係及專案執行能力。受惠公部門專案持續推進及企業客戶數位轉型需求增加，既有業務拓展及新增專案持續挹注營運表現，2026年前三季累計合併營收達9.46億元，年增10.27%。

在AI技術應用方面，程曦資訊於2026年設立創新研發部，配置專責研發人力，AI質檢、AI Trainer、AI Agent及知識管理等技術導入客服營運及內部管理流程，透過人機協作提升服務品質及營運效率，隨著AI應用逐步落地，已在內部人力工時縮減及人力成本降低等方面展現具體效益。同時，公司近期取得ISO/IEC 42001人工智慧管理系統國際認證，成為台灣首批獲得此認證的企業，進一步強化AI應用的風險管理與治理機制，結合實際營運場域驗證及國際標準化管理體系，逐步建立從技術導入、成效驗證到流程優化的完整應用能力。

程曦資訊表示，公司累計已協助逾350家企業推動數位轉型，累積跨產業系統整合及流程管理實績，正積極將內部AI導入成果轉化為對外服務能力，協助企業從單點AI工具導入延伸至整體作業流程優化與再造，推進AI BPR商業化。目前公司已從企業AI教育訓練及導入顧問服務切入，未來將進一步拓展流程健診及客製化AI導入服務，逐步發展顧問年約與模組化訂閱平台，建立具持續性與可複製性的商業模式。隨著顧問服務及數位平台商業化過程推進，公司期望2027年AI相關新業務逐步擴大營收貢獻，成為中長期營運新成長動能。

程曦資訊未來將以「擴大公部門服務覆蓋率、強化民間企業市占率、發展AI BPR顧問服務」為三大營運方向，持續爭取各縣市政府服務專線及公共服務相關專案，並積極拓展金融、能源、電商及資訊服務等民間企業客戶，提升服務覆蓋率，擴大跨產業服務版圖。同時，公司將持續推進AI BPR與數位平台服務商業化，逐步由客服委外服務商延伸為企業AI轉型解決方案的提供者，透過既有業務穩健成長與AI新事業雙軌推進，開創下一階段成長契機。