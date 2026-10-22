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欣銓獲利／第3季淨賺14.7億元創高、年增78% 前三季 EPS 達7.49元
IC測試廠欣銓（3264）22日公布財報，第3季稅後純益14.7億元，季增27.5%、年增78.1%，續創單季歷史新高，前三季每股純益達7.49元。
欣銓第3季營收53.3億元，季增17.7%、年增48.5%，改寫單季新高；毛利率45.4%，季增5.3個百分點、年增9.7個百分點，營益率34.8%，季增4.5個百分點、年增10.5個百分點。單季稅後純益14.7億元，每股稅後純益3.1元。
累計前三季，欣銓營收138.5億元，年增35.4%；毛利率41.7%，較去年同期增加6個百分點，營益率31.3%，年增6.3個百分點；稅後純益35.5億元，年增78.4%，每股純益7.49元，優於去年同期的4.2元。
展望後市，AI客製化晶片（ASIC）測試訂單與龍潭新產能，是欣銓後續成長重點。龍潭新廠第一層已於7月開始貢獻營收，其餘樓層預計自2027年起陸續完工投產。法人先前預期，儘管第4季有傳統季節性因素影響，在新產能挹注下，營收仍有機會較第3季成長，明年則可望受惠晶圓測試委外需求與產能擴充。
矽光子也是另一項布局方向。欣銓透過子公司全智科技、轉投資瑞峰半導體及合作夥伴Fabrinet，提供光子積體電路（PIC）、電子積體電路（EIC）測試及共同封裝光學（CPO）相關服務。公司先前規劃全智湖口新廠於第3季投入量產，並預期隨客戶需求擴大，2027年產能有機會接近滿載。
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