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湧盛掛牌邁新局 核心優勢搶攻全球市場

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

湧盛電機（2249）22日以每股承銷價66元上櫃掛牌交易，並以68.2元上漲2.32元作收。董事長林麗玉表示，湧盛下一階段將從既有汽車售後維修（AM）市場優勢出發，持續拓展歐洲、北美與日本市場、深化客戶合作及OES布局，並就海外生產布局、新能源車壓縮機及熱管理新應用進行評估布局，逐步強化全球市場競爭力。

面對全球供應鏈重組及關稅壁壘升高，湧盛正就海外生產布局進行初期規劃與可行性評估，未來將視市場需求、客戶合作及整體營運條件審慎研議，以提升供應彈性並貼近終端市場。同時，湧盛產品布局亦迎向汽車電動化浪潮；除既有斜盤式、旋葉式等產品外，公司持續開發高效率、低噪音的渦捲式結構壓縮機，預計2026年底完成開發，鎖定高階車款及日本市場。

隨全球新能源車保有量持續增加，電動壓縮機的AM替換需求值得長期關注。湧盛將持續觀察相關市場發展，並評估新能源車壓縮機的產品與市場機會，作為未來產品布局方向之一。此外，湧盛亦持續關注電動車電池熱管理及機櫃溫控散熱等新應用領域，未來將視技術成熟度及市場需求，逐步推進相關產品開發，並朝商業化及量產應用方向邁進。

目前全球汽車保有量約16億輛，以汽車平均使用年限約10年、壓縮機耐用年限約4年估算，單一車輛生命周期約有2.5台壓縮機需求。Future Market Insights預估，全球汽車空調壓縮機市場將由2025年的104億美元成長至2035年的156億美元，年複合成長率約4.1%。在車齡延長及維修替換需求支撐下，湧盛仍有持續提高全球市場滲透率的空間。

林麗玉表示，為支撐下一階段營運規模，整合企業營運總部、創新研發中心、壓縮機生產基地及智能倉儲物流中心的湧盛集團總部大樓正興建中。公司未來也將積極切入日本汽車專業網路銷售平台，並深化與國內大廠策略合作、共同拓展北美市場；長期則將進一步開拓OES市場。

市場 布局 歐洲

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