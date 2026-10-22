東元小金雞安達康29日登錄興櫃 卡位AI算力中心搶高科技建廠商機

東元（1504）旗下匯流排系統廠安達康（7963）將於29日正式登錄興櫃交易。受惠於全球AI算力中心建置熱潮與半導體先進製程擴產，高載流與高穩定電力傳輸骨幹需求急增，帶動安達康上半年營收達12.49億元、年增65.51%，稅後純益0.76億元、年增51.43%，稅後純益3.12元；累計前8月高階算力與半導體建廠業務合計比重已逼近五成，推升前9月累計營收已超越2025全年總和。

安達康以自有品牌「TECOBAR」行銷全球，主力產品為高階匯流排系統。安達康董事長林達文表示，公司長期投入電力傳輸技術研發，因應各類用電場域提供完整供電方案；未來除了持續深耕台灣市場外，也將擴大與國內外統包大廠及機電承攬商合作，積極拓展海外業務以擴大市場布局。

法人指出，安達康2025年科技業與半導體占比僅約10.16%，2026年前8月受惠晶圓先進製程建廠拉貨，營收年增達255%，營收比重大幅躍升至30.43%；加上資料中心占比拉升至17.69%，科技與算力端合計占比達48.12%，高附加價值業務已正式取代傳統製造業，躍居公司第一大獲利支柱。

在產品技術壁壘方面，安達康旗艦全模鑄式匯流排掌握獨家火山岩無機礦物與環氧樹脂複合材料配方，在真空環境下一體澆鑄成型，具備IP69最高防水防塵與IK11機械抗衝擊等級，設計壽命長達60年以上，已通過DEKRA與Intertek等多項國際權威型式試驗認證，精準切入對電力零容錯要求的半導體無塵室與高階機房。

此外，安達康跳脫單一設備商競爭，深度結合母公司東元「智慧能源事業群」的整廠統包（Turnkey）工程戰略，將匯流排與東元高壓變壓器、配電盤及不斷電系統整合搭售，在大型雲端服務商（CSP）及國際開發商規劃初期即搶先完成規格綁定（Design-in），構築出強大的排他性通路優勢。

展望後市，法人分析，馬來西亞檳城新廠已啟動裝甲式匯流排自製化，第一期產能達16萬米，最大可擴充至40萬米；隨著美規UL安全認證預計2027年陸續取得，將直攻北美一線CSP原生供應鏈，受惠自製規模經濟顯現與高毛利專案交付，可望驅動整體毛利率由15%向20%大關邁進。