信邦財報／今年前三季獲利年增10.9% 賺逾1個股本

信邦（3023）22日公布今年第3季財報，累計前三季稅後純益為26.79億元，年增10.9%，每股純益（EPS）為11.16元，賺逾1個股本。

信邦今年第3季營收96.96億元，季增7.5%、年增28.4%；毛利率23.8%，季減0.7個百分點、年增0.8個百分點；營益率9.7%，季減0.7個百分點、年增1.4個百分點；稅後純益9.11億元，季增0.8%、年增24.4%，EPS為3.79元。

信邦指出，第3季毛利率較第2季下滑，主要受機櫃組裝比重增加、汽車產業低毛利產品出貨拉高及消費性產業之比重較上季提升所致；第3季合併營業費用較第2季增加0.86億元，主要係新產品開發送樣及出貨支付相關運費，由於營收規模擴大，第3季整體費用率反較第2季減少0.1個百分點；第3季整體營運，在營收成長超越預期的帶動下，獲利結構維持穩健成長態勢。

累計信邦今年前三季營收270.08億元，年增15.2%；毛利率24.3%，年增0.2個百分點；營益率10.5%，年減0.4個百分點；稅後純益26.79億元，年增10.9%，EPS為11.16元，賺逾1個股本。

與去年同期相比，受惠於工業應用、醫療及健康照護分別成長38.9%及28.4%等高毛利核心事業的強勁拉動，第3季及前3季合併毛利率較去年同期皆成長；費用方面，為掌握未來市場先機，今年度加大策略性投資，包括擴大組織規模、拓展市場、新產品開發送樣及出貨支付相關運費，第3季合併營業費用較去年同期增加2.52億元，但得益於營收規模大幅擴大，第3季整體費用率反較去年同期減少0.7個百分點，前三季費用率雖年增 0.6個百分點，但隨著營收持續放量，費用率將逐步效益顯現。

營業外損益部分，因受匯率較去年同期升值的影響，第3季合併營業外利益較去年同期減少1.13億元，累計前三季營業外利益亦年減0.74億元。縱使面臨匯率波動與產品組合調整等大環境挑戰，公司憑藉著多元化的全球布局與深厚的技術壁壘，單季與前三季稅後淨利仍分別交出年增 24.4% 與 10.9% 的雙位數成長佳績。未來隨著各項策略性投資效益陸續發酵，整體營運可望持續健康發展，續創佳績。