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南亞獲利／9月自結淨賺350億元 年增逾9倍 高階 CCL 驗證順利推進中

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

南亞（1303）今日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，公告9月單月自結獲利數字，稅後純益350.69億元，年增910.43%，成長逾九倍；每股純益（EPS）4.42元。第3季稅後純益388.33億元，年增45.2%，EPS 4.9元。

南亞也在公告中表示，公司9月自結稅前淨利為374.72億元，年增836.41%。南亞並說明，為配合各公司作業周期，包含投資南亞科（2408）、台塑化（6505）之轉投資收益，為按季認列於該季度季末月份，故9月自結稅前利益包含第3季投資損益。

南亞除本業營運亮麗，第3季權益法投資收益同樣大進補，較上季增加103.2億元，包含認列台塑化60.7億元、認列南亞科235.6億元。南亞第3季合併稅前利益472.2億元，其中營業利益183.1億元、權益法投資收益294.1億元。

南亞也於今日盤後發布重訊澄清，市場傳聞稱「南亞高階材料M9遭AWS（亞馬遜）驗證不合格」並非事實。南亞表示，公司高階銅箔基板之營運，皆依計畫順利推進當中。市場訊息提及的南亞新材料（688519.SS）為中國大陸業者，與南亞塑膠並非同一家公司、且兩者並無關係。

南亞日前指出，第4季起高階材料開始處於出貨、驗證並行階段，且預期高階材料明年出貨量可望大幅提升，帶動電子材料產品業績明顯成長。南亞也同時藉由產線優化及重啟等措施，短期內再增加產出量，充分利用產能優勢，滿足內部垂直整合的需求、並可穩定供貨下游客戶。

南亞 CCL 南亞科

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